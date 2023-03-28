دويكات: الأجهزة الأمنية تتابع باهتمام كبير حادثة الانفجار في بيتونيا

قال المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي للمؤسسة الأمنية، اللواء طلال دويكات إن الأمن الفلسطيني يتابع باهتمام كبير حادثة الانفجار التي وقعت مساء الثلاثاء في إحدى مناجر بلدة بيتونيا، والتي أودت بحياة المواطن محمود زايد الطويل من قرية أبو قش شمال رام الله.







وأكد دويكات أن الأجهزة الأمنية ستستكمل متابعاتها وتحقيقاتها للوصول إلى كافة التفاصيل التي أدت إلى وقوع هذا الحادث، بحسب وكالة (وفا).



رام الله - دنيا الوطنوأشار إلى أن جهاز المخابرات العامة صادر، خلال العام الماضي، مواد قابلة للانفجار من داخل هذه المنجرة، والتي شكّلت في حينه خطرا على حياة المواطنين.ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية تحذّر الجهات التي تقف خلف تخزين هذه المواد، لما تشكّله من خطر كبير على حياة المواطنين الأبرياء، مؤكدا أنها ستتابع تحقيقاتها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يقف خلفها، حماية لأرواح المواطنين ولتوفير الأمن لهم.