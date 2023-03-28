القواسمي: تشكيل وحدة حرس تابعة لـ بن غفير ينذر بتصعيد خطير ضد شعبنا

حذّر عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامه القواسمي، من خطورة قرار حكومة نتانياهو المتطرفة تشكيل حرس ووحدة عسكرية "مليشيا" تابعة لما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير مباشرة، الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة وتصعيد غير مسبوق ضد الشعب الفلسطيني.





وقال القواسمي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن هكذا قرار يشير إلى نوايا مبيته لتصعيد الأوضاع ضد شعبنا، الأمر الذي يتطلب موقفا دوليا واضحا وحازما ضد أي محاولة في هذا الاتجاه.

رام الله - دنيا الوطن