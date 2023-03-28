الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد سفير زيمبابوي لدى دولة فلسطين

تقبل الرئيس محمود عباس، أوراق اعتماد السفير ألفريد موتيوازوكا، سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لجمهورية زيمبابوي لدى دولة فلسطين.







جاء ذلك خلال استقباله، مساء يوم الثلاثاء، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، للسفير موتيوازوكا، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وقائد الحرس الرئاسي اللواء منير الزعبي.

رام الله - دنيا الوطنوحمل الرئيس عباس، تحياته وتقديره الكبير للرئيس إيمرسون منانغاغوا ولحكومته وشعب زيمبابوي الصديق، مثمنا مواقف زيمبابوي الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في المحافل الدولية كافة.وأكد أهمية التنسيق والتعاون لتبادل الدعم السياسي بين البلدين في المحافل الدولية وعلى جميع الصعد، مشيرا إلى حرص دولة فلسطين على توسيع علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.ونقل سفير زيمبابوي، إلى الرئيس عباس، تحيات الرئيس منانغاغوا، مؤكدا رغبة بلاده في تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين.