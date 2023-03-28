دولي

اعتقال باكستانيين خطّطا لضرب أهداف إسرائيلية باليونان

اعتقال باكستانيين خطّطا لضرب أهداف إسرائيلية باليونان
شرطة يونانية
رام الله - دنيا الوطن
كشف مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيليـ بنيامين نتنياهو، مساء يوم الثلاثاء، أن جهاز موساد، قدم معلومات استخباراتية للأجهزة الأمنية في اليونان، أدت لإحباط هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

وأفاد بيان صادر عن مكتب نتنياهو، بأن "هذه المعلومات أفضت لتفكيك الخلية التي خطط للهجمات، متهمًا إيران بتوجيهها لتنفيذ الهجمات".

وكانت الشرطة اليونانية أعلنت أنها اعتقلت باكستانيين يبلغان من العمر (27 - 29 عامًا) بشبهة التخطيط لضرب أهداف إسرائيلية وسط أثينا، مشيرة إلى أنهم من أصل إيراني.

وأوضحت الشرطة في بيانها أنه "بعد إجراءات منسقة للشرطة اليونانية وجهاز الاستخبارات الوطني، تم تفكيك شبكة إرهابية كانت تخطط من الخارج لشنّ ضربات ضد أهداف مختارة بعناية على الأراضي اليونانية".

وأكملت أن الموقوفين "اختارا هدفهما، بعد استكشاف المنطقة والتخطيط للهجوم"، مشيرة إلى أنهما "تلقيا تعليمات نهائية" للتنفيذ.

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