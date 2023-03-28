البيت الأبيض يتحدث عن احتمالات زيارة نتنياهو لواشنطن

رام الله - دنيا الوطن

تحدث البيت الأبيض، مساء يوم الثلاثاء، عن احتمالات أن يزور رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لواشنطن في الفترة القريبة.







وقال البيت الأبيض في تصريح مقتضب: إنه لا توجد حاليًا أي خطط لزيارة نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن".



بدوره، أوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أن "زيارات القادة الإسرائيليين تقليد قديم، ومن المحتمل أن يزور نتنياهو واشنطن في أي وقت، لكن لا يوجد أي خطط حاليًا".وكان السفير الأميركي توم نيدس قال في تصريحات أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم، إنه يتوقع توجيه دعوة لنتنياهو لزيارة البيت الأبيض بعد "عيد الفصح".