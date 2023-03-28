راصد: توقعات بمنخفض جوي مُصغر الأيام المقبلة

رام الله - دنيا الوطنكشف الراصد الجوي، ليث العلامي، مساء يوم الثلاثاء، توقعات حالة الطقس في فلسطين خلال الأيام المقبلة وطبيعة الأجواء التي سنشهدها.وقال العلامي: إنه بعد الطقس الربيعي الدافئ نهار اليوم، شتاء مُصغر سنعيشه الأيام المقبلة بدرجات حرارة مُنخفضة غير مُعتادة بالنسبة لهكذا وقت، وأبردها ليالي نهاية الأسبوع".وتوقعت الأرصاد الجوية، أن يكون طقس فلسطين غدًا الأربعاء غائما جزئيا إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها بحدود درجتين مئويتين وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.ويوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، الرياح غربية ألى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.