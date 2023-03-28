أول تعليق رسمي فلسطيني على تأسيس بن غفير "الحرس الوطني"





وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن من بين القرارات، ما أصدره (كابينت) من قرارات الاستعمارية الاستيطانية وشرعنة عديد البؤر العشوائية، وإلغاء ما يسمى خطة الانفصال، واتفاقه مع بن غفير على تشكيل ميليشيا تحت أمرته تحت مسمى "الحرس الوطني"، ومنحه صلاحيات كاملة في إصدار التعليمات، وهو ما يثير عديد المخاوف بشان الدور الذي ينوي بن غفير منحه لهذه القوات ضد المواطنين الفلسطينيين ومقومات صمودهم وحقوقهم في ارض وطنهم، خاصة وأن فاشية بن غفير وارهابه مليئة بالحقد والكراهية والعنصرية وموجهة بالأساس ضد شعبنا.



وأكدت الوزارة أن إطلاق نتنياهو ليد بن غفير ضد الفلسطينيين سيشعل ساحة الصراع ويوسعها، الأمر الذي سيخرب أية جهود مبذولة لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة.

رام الله - دنيا الوطنحذرت وزارة الخارجية والمغتربين، مجدداً من مخاطر قرارات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومحاولاته المستمرة لحل أزمات ائتلافه الحاكم على حساب شعبنا وحقوقه.