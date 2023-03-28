شؤون فلسطينية

مصرع عامل إثر تعرضه لانفجار بمنجرة في مدينة بيتونيا قرب رام الله

مصرع عامل إثر تعرضه لانفجار بمنجرة في مدينة بيتونيا قرب رام الله
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي عامل في الأربعينات من عمره، مصرعه نتيجة تعرضه لانفجار في منجرة في مدينة بيتونيا، قرب رام الله، مساء اليوم الثلاثاء.

وأفاد أحد ضباط الدفاع المدني في موقع الحدث، بأن بلاغاً قد ورد لغرفة العمليات في تمام الساعة 16:50، حول اندلاع حريق وقع في منجرة في بيتونيا وعند وصول الطاقم إلى الموقع وجد عاملا تعرض لإصابات بليغة نتيجة تعرضه للانفجار وتم إخلاؤه وتسليمه إلى الطواقم الطبية في الموقع، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

يذكر أن هذا الموقع قد شهد انفجاراً خلال شهر حزيران/يونيو العام الماضي.

وما زال فريق من الدفاع المدني والشرطة والأمن الوقائي في الموقع لاستكمال إجراءات التحقيق بهذا الحدث.

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