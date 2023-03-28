حماس: مخططات الاحتلال في الأقصى لن تغيّر معالم التاريخ

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، محمد حمادة، إن مخططات الاحتلال الخبيثة، والتي تهدف إلى تهويد المسجد الأقصى المبارك، وفرض السيادة عليه، لن تستطيع أن تغيّر معالم التاريخ أو طمس هويته الإسلامية.وأدان حمادة في تصريح صحفي، استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، وتمديد الاحتلال لساعات اقتحامهم اليومي للحرم القدسي.كما أدان استمرار اقتحام قطعان المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وأداءهم طقوساً تلمودية في باحاته، بحماية قوات الاحتلال وتسهيلاته.وأضاف: "ندين ما أعلنت عنه جماعات ما يسمى الهيكل، عن اتفاقها مع قوات الاحتلال بتمديد ساعات اقتحامها الصباحية للمسجد الأقصى، في محاولة لتكريس التقسيم الزماني للحرم القدسي".وأكد أن مخططات الاحتلال ستصطدم بإرادة شعبنا الفلسطيني الحرّة الرافضة للاحتلال والمتمسّكة بإسلامية الأقصى وعروبة القدس.ودعا حمادة أهلنا في الضفة الغربية وأراضي عام 48 إلى مزيد من شدّ الرحال إليه والاعتكاف فيه، إحياءً لشعائرنا الإسلامية ورفضاً للاحتلال ولآلة التزييف الصهيونية.