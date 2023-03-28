شؤون فلسطينية

عطاري يقدم مساعدات لمزارعين في عين سامية شرق رام الله

عطاري يقدم مساعدات لمزارعين في عين سامية شرق رام الله
رام الله - دنيا الوطن
تعزيزا لصمود المزارعين في التجمعات البدوية والوقوف والتواصل المستمر معهم، التقى وزير الزراعة رياض عطاري، اليوم الثلاثاء، ووفد ضم امين سر اقليم رام الله والبيرة والهيئة العليا للدفاع عن الاسرى وعدد من المدراء العامون وموظفو
وزارة الزراعة بوجهاء ومخاتير عدد من التجمعات البدوية في عين ساميه.

واستهل عطاري لقاءه بهم بتهنئتهم بحلول الشهر الفضيل ومؤكدا على وقوف الحكومة الفلسطينية ووزارة الزراعة مع مربي الثروة الحيوانية في تجمعاتهم أينما كانوا في ظل الاعتداءات المستمرة من قبل الاحتلال ومستوطنيه وكذلك استمرار الاحتلال بالسيطرة على الأراضي والمراعي والمياه.

وأستمع عطاري لمطالب المزارعين والتحديات التي يمرون بها واكد بأن الحكومة ستعمل على تقديم كل الدعم اللازم لتحسين أوضاع المزارعين وتمكينهم من الاستمرار في أماكن تواجدهم.

وطمأن عطاري المزارعين الى ان هناك قرارا سيتم اتخاذه قريبا وهو في طور الدراسة حول مساعدة مربي الأغنام والماعز بقيمة الاستيراد الضريبي على مدخلات الإنتاج، وفي نهاية الجولة وجه الوزير تعليماته لمدير عام الزراعة ومدير البيطرة بتكثيف جهودهم لتقديم الخدمات الارشادية والتثقيفية والبيطرية من
طعومات وتحصينات.

وفي نهاية الجولة قام عطاري بتقديم مساعدات علفية لمربي الثروة الحيوانية في المنطقة وذلك بتمويل من الحكومة الفلسطينية.

ويذكر ان وزارة الزراعة والحكومة الفلسطينية قد قامت بتقديم مساعدات مماثلة لتجمعات الخان الأحمر وشمال غرب القدس وشرق الخليل، هذا بالإضافة للعديد من المشاريع الأخرى التي قدمت الشوادر البلاستيكية والبذار العلفي وأدوات الحليب والرضاعة الاصطناعية والتلقيح الاصطناعي والمكعبات العلفية ومكعبات الطاقة وعدد اخر من الأنشطة.


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