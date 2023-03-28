أبو مويس يبحث مع رئيس جامعة شمال القوقاز الروسية تعزيز التعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، في مكتبه، اليوم، مع رئيس جامعة شمال القوقاز الفدرالية الروسية د. دميتري نيكلايفتش سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية.جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة د. بصري صالح، وعدد من المديرين العامين ورؤساء الوحدات، وممثلين عن الوكالة الروسية للتعاون الدولي والمركز الروسي في فلسطين، وعدد من كادر جامعة شمال القوقاز الفدرالية.وبحث أبو مويس مع نيكلايفتش التعاون؛ خاصةً على صعيد التشبيك مع الجامعات الفلسطينية، بما يشمل تبادل الأساتذة والطلبة، والتعاون البحثي، إضافةً لمناقشة سبل تعزيز تدريس اللغة الروسية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، وكذلك التعاون في مجال التعليم التقني.وأطلع الوزير أبو مويس الضيف على أوضاع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين، من حيث الفرص والتحديات، متطرقاً إلى الخطوات التي اتخذتها الوزارة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي؛ بما فيها العمل على تعزيز البحث العلمي المنتج، ودعم التعليم التقني، وتعزيز البرامج التعليمية التكاملية التي تجمع بين التعليم النظري والتدريب في سوق العمل خلال فترة الدراسة.من جانبه، أكد نيكلايفتش الاهتمام بتعزيز التعاون مع فلسطين في المجالات الأكاديمية والبحثية، واستمرار التواصل لبناء شراكات مثمرة مع الجامعات الفلسطينية، مثمناً خطوات الوزارة التطويرية للارتقاء بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.