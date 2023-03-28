غزة: إرشادات مهمة لأصحاب المطابخ والمطاعم في شهر رمضان





وقالت إن أهم هذه الإرشادات، وضع المولدات الكهربائية في مكان آمن بعيداً عن خزانات الوقود، التأكد من التهوية الجيدة للمكان وفتح منافذ كافية.



كما شددت على ضرورة تدريب العاملين في المكان على استخدام وسائل الإطفاء، وتوفير عدد كافٍ من أسطوانات الإطفاء وبكرات المياه.



ونبهت إلى ضرورة وضع مجمع الغاز خارج المطبخ أو المطعم، وأن تكون توصيلاته نحاسية أو حديدية، بالإضافة إلى وضع إرشادات السلامة داخل المطبخ أو المطعم.



ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين إلى الاتصال على الرقم المجاني للدفاع المدني 102 أو رقم العمليات المركزية 109 في حال حدوث أي طارئ.



رام الله - دنيا الوطننشرت المديرية العامة للدفاع المدني، بغزة، مجموعة من الإرشادات المهمة لأصحاب المطابخ والمطاعم في شهر رمضان المبارك.