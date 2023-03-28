سلطة المياه تعقد اجتماعاً فنياً لمناقشة مشروع إدارة المياه العادمة في الخليل



وتم خلال الاجتماع مناقشة التحديات والعوائق وطرق التغلب عليها.





ومن الجدير ذكره أن مشروع إدارة المياه العادمة يتكون من عدة عقود كإنشاء محطة تنقية المياه العادمة، والاشراف على المحطة والخطة الريادية للمحافظة والمساعد الفني لبلدية الخليل وتنفيذ خط مجاري وادي السمن بطول 14 كم وبتكلفة 30 مليون شيكل ممول من الحكومة الفلسطينية ومن المتوقع البدء بالتشغيل التجريبي للمحطة مع نهاية العام الحالي.



رام الله - دنيا الوطنعقدت سلطة المياه وبحضور ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي اجتماع فني واداري موسع لمناقشة التقدم في مشروع إدارة المياه العادمة في الخليل وخطة التشغيل لمحطة التنقية بقدرة 23 الف متر مكعب يومياً وبقيمة 70 مليون دولار.