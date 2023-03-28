أونروا تطلق حملة لجمع تبرعات شهر رمضان الكريم



تهدف الحملة الى تشجيع المتبرعين من حول العالم على دعم لاجئي فلسطين، متوجهة بشكل خاص إلى من يرغب بالتبرع من خلال برنامج الزكاة المتفرد لـ (أونروا). حيث يتم توزيع التبرعات مباشرة إلى اللاجئين خلال عام واحد من التحصيل، تماشيا مع قواعد الزكاة، هذا التبرع الخيري الإلزامي لجميع المسلمين البالغين في كل عام هجري (تُعرف أيضًا بالسنة القمرية).



وخلال مدة الحملة ستقوم (أونروا) بمشاركة شهادات حية من لاجئي فلسطين عبر مختلف المنصات الرقمية. قصصهم ستعبر بشكل كبير عن مخاوف اللاجئين وآمالهم وأحلامهم وتطلعاتهم للعيش بكرامة.



يعيش لاجئو فلسطين سنة أخرى صعبة للغاية وسط تحديات متعددة وغير عادية في كثير من الأحيان ، وآخرها الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا الشهر الماضي. لا يزال لاجئو فلسطين من بين أكثر المجتمعات ضعفا في العالم ، ويواجهون احتياجات لا مثيل لها منذ عقود. حاليا، يعيش معظم لاجئي فلسطين، في فقر، معتمدين بشكل متزايد على المساعدة الإنسانية من الأونروا من أجل للبقاء على قيد الحياة، وفي أغلب الأحيان من أجل توفير طعام عائلاتهم.



وقالت تمارا الرفاعي ، مديرة العلاقات الخارجية والإعلام في (أونروا): "إن شهر رمضان المبارك هو دائمًا شهر الإيمان ولقاء العائلات. ومع ارتفاع مستويات الفقر في جميع أنحاء المنطقة ، أصبح من الصعب مؤخرا على عائلات لاجئي فلسطين تغطية نفقاتهم ، ناهيك عن الاستمتاع بالأجواء الخاصة والوجبات العائلية خلال شهر رمضان. نحن في (أونروا) لا ندخر جهدا لتقديم المساعدة الإنسانية لجميع لاجئي فلسطين على مدار العام.، إلا أننا في هذا الشهر الفضيل نتوجه بشكل خاص إلى من يودون التبرع بزكاتهم لصالح لاجئي فلسطين بحيث لا تجوع أي أسرة أو طفل خاصة في هذا الشهر ".

رام الله - دنيا الوطنأطلقت وكالة (أونروا) لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى حملة تبرعات اليكترونية تحت عنوان "بفضل زكاتك نعيد بناء المستقبل"، لتسليط الضوء على احتياجات اللاجئين ولدعم الأونروا لتصل للمجتمعات لأكثر ضعفا خلال الشهر الذي يعتبره المسلمون "شهر العطاء والجود".