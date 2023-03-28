شؤون فلسطينية

صورة.. الرئيس عباس يصدر قراراً بقانون بشأن رئيس جهاز المخابرات العامة

صورة.. الرئيس عباس يصدر قراراً بقانون بشأن رئيس جهاز المخابرات العامة
الرئيس عباس ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج
رام الله - دنيا الوطن
نشرت جريدة الوقائع الرسمية اليوم الثلاثاء، قرار بقانون أصدره الرئيس محمود عباس، بشأن تعديل قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م.

ووفق ما تم نشره، فإنه استناداً للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م، وعلى قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته، ً وبناء على الصلاحيات المخولة للرئيس محمود عباس، تم إصدار تعديل قانون المخابرات العامة. 

ووفق القرار الذي تم توقيعه في العاشر من كانون الثاني/يناير الماضي، فإن رئيس جهاز المخابرات العامة، يُعين وتُنهى خدماته بقرار من الرئيس، بصرف النظر عن السن.

كما يكون رئيس جهاز المخابرات العامة بدرجة وزير، وله في سبيل ممارسة مهامه صلاحيات واختصاصات رئيس الدائرة الحكومية.

ووفق القرار فإنه يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، وعلى الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أخبار ذات صلة

غزة: إرشادات مهمة لأصحاب المطابخ والمطاعم في شهر رمضان

غزة: إرشادات مهمة لأصحاب المطابخ والمطاعم في شهر رمضان

رام الله: نقابة الخدمات الصحية تُعلن الإضراب الشامل بدءاً من الأربعاء

رام الله: نقابة الخدمات الصحية تُعلن الإضراب الشامل بدءاً من الأربعاء

سلطة المياه تعقد اجتماعاً فنياً لمناقشة مشروع إدارة المياه العادمة في الخليل

سلطة المياه تعقد اجتماعاً فنياً لمناقشة مشروع إدارة المياه العادمة في الخليل

أونروا تطلق حملة لجمع تبرعات شهر رمضان الكريم

أونروا تطلق حملة لجمع تبرعات شهر رمضان الكريم

صورة.. الرئيس عباس يصدر قراراً بقانون بشأن رئيس جهاز المخابرات العامة

صورة.. الرئيس عباس يصدر قراراً بقانون بشأن رئيس جهاز المخابرات العامة

وزارة الاقتصاد تُطلق برنامج التسجيل الإلكتروني للشركات وبرنامج تنظيم الأعمال

وزارة الاقتصاد تُطلق برنامج التسجيل الإلكتروني للشركات وبرنامج تنظيم الأعمال

قرار رئاسي بتشكل اللجنة الوطنية لتنظيم قطاع العدالة بفلسطين

قرار رئاسي بتشكل اللجنة الوطنية لتنظيم قطاع العدالة بفلسطين

دبور يلتقي سفير بلجيكا في لبنان

دبور يلتقي سفير بلجيكا في لبنان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رأفت: تأسيس ميليشيات مسلحة تابعة لابن غفير تهدف لتهجير شعبنا

رأفت: تأسيس ميليشيات مسلحة تابعة لابن غفير تهدف لتهجير شعبنا

أبو مويس يبحث مع رئيس جامعة شمال القوقاز الروسية تعزيز التعاون المشترك

أبو مويس يبحث مع رئيس جامعة شمال القوقاز الروسية تعزيز التعاون المشترك

سلطة المياه تعقد اجتماعاً فنياً لمناقشة مشروع إدارة المياه العادمة في الخليل

سلطة المياه تعقد اجتماعاً فنياً لمناقشة مشروع إدارة المياه العادمة في الخليل

أونروا تطلق حملة لجمع تبرعات شهر رمضان الكريم

أونروا تطلق حملة لجمع تبرعات شهر رمضان الكريم

دبور يلتقي سفير بلجيكا في لبنان

دبور يلتقي سفير بلجيكا في لبنان

حنيني: حوارة عصية على الكسر ومقاومة شعبنا قادرة على لجم المستوطنين

حنيني: حوارة عصية على الكسر ومقاومة شعبنا قادرة على لجم المستوطنين

&quot;أبو هين&quot; رئيسًا.. انتخاب مجلس إدارة جديد لمنتدى الإعلاميين

"أبو هين" رئيسًا.. انتخاب مجلس إدارة جديد لمنتدى الإعلاميين

الطالبة أسيل خليلي من جامعة النجاح عضو بلجنة المستشارين الشباب في المنظمة الكشفية العالمية

الطالبة أسيل خليلي من جامعة النجاح عضو بلجنة المستشارين الشباب في المنظمة الكشفية العالمية

منوعات

القضاء التونسي يحسم الجدل حول مسلسل &quot;فلّوجة&quot;

القضاء التونسي يحسم الجدل حول مسلسل "فلّوجة"

هل بدأت تعيش شاكيرا قصة حب جديدة؟

هل بدأت تعيش شاكيرا قصة حب جديدة؟

طبيب محمد فؤاد لرامز جلال: كان ممكن نفقد فناناً عظيماً

طبيب محمد فؤاد لرامز جلال: كان ممكن نفقد فناناً عظيماً

الفنانة روجينا: غادة عبد الرزاق صفعتني على وجهي دون مبرر درامي

الفنانة روجينا: غادة عبد الرزاق صفعتني على وجهي دون مبرر درامي

هل سيدفع حسن الشافعي الغرامة عن شيرين عبد الوهاب لشركة روتانا؟

هل سيدفع حسن الشافعي الغرامة عن شيرين عبد الوهاب لشركة روتانا؟

بيومي فؤاد يكشف قراراً مهماً عن مستقبله الفني وأجره بالأعمال الدرامية

بيومي فؤاد يكشف قراراً مهماً عن مستقبله الفني وأجره بالأعمال الدرامية

بملابس مقطّعة.. رامز جلال يثير الجدل في آخر ظهور له

بملابس مقطّعة.. رامز جلال يثير الجدل في آخر ظهور له

زوجة أشرف حكيمي تعلن انفصالها عنه وتعلّق: أشعر بالعار

زوجة أشرف حكيمي تعلن انفصالها عنه وتعلّق: أشعر بالعار

بالفيديو: زوجة حسن شاكوش تهدد بالإنفصال بعد صدمة على الهواء

بالفيديو: زوجة حسن شاكوش تهدد بالإنفصال بعد صدمة على الهواء

شاهد: دنيا بطمة توجّه رسالة دعم خاصة للفنان سعد لمجرد

شاهد: دنيا بطمة توجّه رسالة دعم خاصة للفنان سعد لمجرد

عربي

اتفاق أردني سوري عراقي لبناني على صيغة للتعاون في مجال الزراعة

اتفاق أردني سوري عراقي لبناني على صيغة للتعاون في مجال الزراعة

تفاصيل محادثة ولي العهد السعودي مع رئيس الوزراء العراقي

تفاصيل محادثة ولي العهد السعودي مع رئيس الوزراء العراقي

سوريا: عشرة قتلى جراء انفجار لغمين أثناء جمع الكمأة في حماة

سوريا: عشرة قتلى جراء انفجار لغمين أثناء جمع الكمأة في حماة

وفاة شاب بداء الكلب في تونس

وفاة شاب بداء الكلب في تونس