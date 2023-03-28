شؤون فلسطينية

دبور يلتقي سفير بلجيكا في لبنان

دبور يلتقي سفير بلجيكا في لبنان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
التقى سفير فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور اليوم الثلاثاء، سفير بلجيكا في لبنان كوين فيرفاك.

واطلع دبور السفير البلجيكي على الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة ضد أبناء شعبنا ومقدساته الاسلامية والمسيحية وبخاصة في مدينة القدس.

كما تم استعراض للأوضاع الصعبة في المخيمات الفلسطينية والظروف الحياتية والمعيشية التي يعاني منها اللاجئ الفلسطيني في لبنان.

بدوره، أكد فيرفاك دعم بلجيكا الدائم والثابت للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

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