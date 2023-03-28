شؤون فلسطينية

حنيني: حوارة عصية على الكسر ومقاومة شعبنا قادرة على لجم المستوطنين

حنيني: حوارة عصية على الكسر ومقاومة شعبنا قادرة على لجم المستوطنين
القيادي في حركة (حماس) عبد الحكيم حنيني
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة (حماس) عبد الحكيم حنيني إن الجرائم الإسرائيلية المتتالية التي تستهدف بلدة حوارة لن تفلح في كسر شوكتها أو ترهيب أهلها أو تشريد سكانها، مؤكدا أنها عصية على الكسر وثابتة ثبات جبال نابلس.

وشدد حنيني على أن مواصلة حصار البلدة واعتداءات المستوطنين المستمرة عليها، وآخرها الهجوم على بعض المنازل أمس وإحراق بعض المركبات فيها، جرائم تستدعي رد المقاومة من ناحية، وضرورة حماية البلدة ومساندة أهلها من ناحية أخرى.

وأكد على أن هذه الجرائم لن تثني ثوار شعبنا ومقاومينا عن مواصلة المقاومة واستهداف قوات العدو وقطعان مستوطنيه المجرمين في كل المناطق، بل ستكون وقودا لمزيد من العمليات البطولية التي تثأر لدماء الشهداء وتلجم المستوطنين وقادتهم.

ونوه إلى أن المقاومة التي بات رصاصها وعبواتها المتفجرة تصل إلى كل الحواجز العسكرية ومواقع الاحتلال، ورجالها منتشرون في القدس والضفة من شمالها إلى جنوبها، قادرة على صد العدوان والرد على الجرائم، وقال: "لا تزال عمليات أبطال شعبنا في شعفاط وحوارة وعقبة جبر وسلواد وجبع وقلقيلية وغيرها، ماثلة أمام أعين العدو وعليه أن يلتقط الرسالة".

وأكد أن شعبنا مستعد للذهاب بعيدا في معركته للدفاع عن شعبنا وحماية المسجد الأقصى والذود عن حياضه، في ظل المساعي اليمينية المكثفة لتوسيع الحرب الدينية وفرض وقائع جديدة وتصعيد الاستفزازات والانتهاكات في البقاع المقدسة، داعيا أبناء شعبنا لليقظة والنفير الدائم وتكثيف الرباط لإفشال مخططات الاحتلال.

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