وفد من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي يحضر حفل الإفطار الرمضاني السابع في كمبوديا



وقد كان حفل الإفطار الرمضاني السابع حدثا مهما حضره كبار الشخصيات من دول المنطقة، بما في ذلك رئيس وزراء ماليزيا ونائب رئيس إندونيسيا السابق وأعضاء السلك الدبلوماسي.

وفي هذه المناسبة، أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، عن فائق تقديره للقيادة في كمبوديا، بما في ذلك رئيس الوزراء هون سين، لاستضافة هذا الحدث السنوي.



وأكد الأمين العام، في كلمة ألقاها نيابة عن معاليه، السيد الحبيب بوران، مدير المجتمعات والجماعات المسلمة في إدارة الشؤون السياسية، على أن هذه الفعالية هي شاهد على احترام كمبوديا الراسخ للتنوع والتعايش السلمي والتسامح بين جميع المجتمعات ودليل على التقدير الكبير الذي تكنه حكومة كمبوديا للمجتمع المسلم. وأقر كذلك بأن تعزيز الحكومة الكمبودية للاندماج السلمي والتعايش والوئام بين مختلف المجتمعات هو نموذج ومصدر إلهام تحتذي به الدول الأخرى.



كما أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن تقديره للتفاعل البناء القائم بين منظمة التعاون الإسلامي وكمبوديا، وعبر عن التزامه بتعزيز العلاقات الوثيقة والودية والتعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وأكد رئيس الوزراء، هون سين، في كلمته التي ألقاها أمام حشد يزيد عن 6000 شخص جاؤوا من مناطق مختلفة من كمبوديا ومن البلدان المجاورة، على أن حكومته دأبت على تعزيز حرية الدين والوئام الديني في كمبوديا من خلال تسهيل جميع الممارسات الدينية، ومعارضة العنصرية على نحو حازم. وأكد كذلك على أن الانسجام الديني لا غنى عنه لبناء وضمان السلام والتنمية.



كما دعا رئيس الوزراء المجلس الإسلامي الأعلى في كمبوديا إلى تعزيز وتوسيع التعاون الوطني والدولي لتعبئة المساعدات الفنية والمالية للمساهمة في تحسين معيشة المجتمع المسلم من خلال تنمية رأس المال البشري.



وقد عقد وفد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعات مع عدد من المسؤولين الكمبوديين ومفتي كمبوديا وممثلي المجتمع المسلم. كما زار الوفد مساجد في العاصمة بنوم بنه وتفاعل مع أفراد المجتمع المسلم.





رام الله - دنيا الوطنحضر وفد من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي حفل الإفطار الرمضاني السنوي الذي أقامه دولة رئيس وزراء مملكة كمبوديا، هون سين، في 27 مارس 2023، في العاصمة الكمبودية بنوم بنه.