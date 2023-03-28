شؤون فلسطينية

"أبو هين" رئيسًا.. انتخاب مجلس إدارة جديد لمنتدى الإعلاميين

"أبو هين" رئيسًا.. انتخاب مجلس إدارة جديد لمنتدى الإعلاميين
انتخبت الجمعية العمومية لمنتدى الإعلاميين الفلسطينيين مجلس إدارة جديد للمنتدى لدورة 2023-2026.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الدوري للجمعية العمومية، أمس الاثنين 27 مارس 2023، في مدينة غزة، والذي شهد مناقشة وإقرار التقريرين المالي والإداري لعام 2022، بحضور مندوب وزارة الداخلية.

ويرأس مجلس الإدارة الجديد الصحفي ياسر أبو هين، ويضم الصحفي ياسر البنا نائبًا، والصحفي أحمد الكومي أمينًا للسر، والصحفي حمزة مشتهى أمينًا للصندوق، وبعضوية كلًا من الصحفيين أحمد أبو دياب وأحمد عجور ورنا الشرافي.

وشكر أبو هين أعضاء مجلس الإدارة السابق وفريق العمل في المنتدى على ما قدموه من إنجازات خلال الدورتين الماضيتين للمنتدى.

كما شكر اللجنة الانتخابية وأعضاء الجمعية العمومية على تفاعلهم الدؤوب؛ متعهداً بأن يواصل مجلس الإدارة الجديد جهود المجلس السابق، وينطلق في دورته الجديدة ببرامج جديدة تعكس اهتمام واحتياج جموع الإعلاميين.

وكان اجتماع الجمعية العمومية بدأ بإعلان تحقق النصاب القانوني بمشاركة 28 عضوًا من أصل 37 عضوًا، وبكلمة ترحيب من رئيس مجلس إدارة دورة 2020_2023 د. خضر الجمالي بأعضاء الجمعية العمومية.

وشكر الجمالي تفاعل الحضور واهتمامه، وقال إن المنتدى يسعى بكل جدّ واجتهاد ليكون مؤسسة رائدة في خدمة الإعلاميين، والدفاع عن الحريات الإعلامية.

وتأسس منتدى الإعلاميين عام 2007، كهيئة إعلامية بموجب قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000، وميدان عمله الأساسي هو الإعلام والتنمية في فلسطين.

أخبار ذات صلة

قرار رئاسي بتشكل اللجنة الوطنية لتنظيم قطاع العدالة بفلسطين

قرار رئاسي بتشكل اللجنة الوطنية لتنظيم قطاع العدالة بفلسطين

دبور يلتقي سفير بلجيكا في لبنان

دبور يلتقي سفير بلجيكا في لبنان

حنيني: حوارة عصية على الكسر ومقاومة شعبنا قادرة على لجم المستوطنين

حنيني: حوارة عصية على الكسر ومقاومة شعبنا قادرة على لجم المستوطنين

&quot;أبو هين&quot; رئيسًا.. انتخاب مجلس إدارة جديد لمنتدى الإعلاميين

"أبو هين" رئيسًا.. انتخاب مجلس إدارة جديد لمنتدى الإعلاميين

الطالبة أسيل خليلي من جامعة النجاح عضو بلجنة المستشارين الشباب في المنظمة الكشفية العالمية

الطالبة أسيل خليلي من جامعة النجاح عضو بلجنة المستشارين الشباب في المنظمة الكشفية العالمية

جامعة النجاح الوطنية.. أول جامعة فلسطينية تنظم مسابقة المناظرات العربية الدولية

جامعة النجاح الوطنية.. أول جامعة فلسطينية تنظم مسابقة المناظرات العربية الدولية

تُشييع جثمان الشهيد لولح في نابلس

تُشييع جثمان الشهيد لولح في نابلس

العمل بغزة تطلق المرحلة الثانية من مشروع We Start لدمج الخريجين في سوق العمل

العمل بغزة تطلق المرحلة الثانية من مشروع We Start لدمج الخريجين في سوق العمل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

دبور يلتقي سفير بلجيكا في لبنان

دبور يلتقي سفير بلجيكا في لبنان

حنيني: حوارة عصية على الكسر ومقاومة شعبنا قادرة على لجم المستوطنين

حنيني: حوارة عصية على الكسر ومقاومة شعبنا قادرة على لجم المستوطنين

&quot;أبو هين&quot; رئيسًا.. انتخاب مجلس إدارة جديد لمنتدى الإعلاميين

"أبو هين" رئيسًا.. انتخاب مجلس إدارة جديد لمنتدى الإعلاميين

الطالبة أسيل خليلي من جامعة النجاح عضو بلجنة المستشارين الشباب في المنظمة الكشفية العالمية

الطالبة أسيل خليلي من جامعة النجاح عضو بلجنة المستشارين الشباب في المنظمة الكشفية العالمية

جامعة النجاح الوطنية.. أول جامعة فلسطينية تنظم مسابقة المناظرات العربية الدولية

جامعة النجاح الوطنية.. أول جامعة فلسطينية تنظم مسابقة المناظرات العربية الدولية

تُشييع جثمان الشهيد لولح في نابلس

تُشييع جثمان الشهيد لولح في نابلس

العمل بغزة تطلق المرحلة الثانية من مشروع We Start لدمج الخريجين في سوق العمل

العمل بغزة تطلق المرحلة الثانية من مشروع We Start لدمج الخريجين في سوق العمل

نادي الأسير: منذ عام 2021 نشهد تزايدًا بالإصابات بالسرطان والأورام بين صفوف الأسرى

نادي الأسير: منذ عام 2021 نشهد تزايدًا بالإصابات بالسرطان والأورام بين صفوف الأسرى

منوعات

القضاء التونسي يحسم الجدل حول مسلسل &quot;فلّوجة&quot;

القضاء التونسي يحسم الجدل حول مسلسل "فلّوجة"

هل بدأت تعيش شاكيرا قصة عحب جديدة؟

هل بدأت تعيش شاكيرا قصة عحب جديدة؟

طبيب محمد فؤاد لرامز جلال: كان ممكن نفقد فناناً عظيماً

طبيب محمد فؤاد لرامز جلال: كان ممكن نفقد فناناً عظيماً

الفنانة روجينا: غادة عبد الرزاق صفعتني على وجهي دون مبرر درامي

الفنانة روجينا: غادة عبد الرزاق صفعتني على وجهي دون مبرر درامي

هل سيدفع حسن الشافعي الغرامة عن شيرين عبد الوهاب لشركة روتانا؟

هل سيدفع حسن الشافعي الغرامة عن شيرين عبد الوهاب لشركة روتانا؟

بيومي فؤاد يكشف قراراً مهماً عن مستقبله الفني وأجره بالأعمال الدرامية

بيومي فؤاد يكشف قراراً مهماً عن مستقبله الفني وأجره بالأعمال الدرامية

بملابس مقطّعة.. رامز جلال يثير الجدل في آخر ظهور له

بملابس مقطّعة.. رامز جلال يثير الجدل في آخر ظهور له

زوجة أشرف حكيمي تعلن انفصالها عنه وتعلّق: أشعر بالعار

زوجة أشرف حكيمي تعلن انفصالها عنه وتعلّق: أشعر بالعار

بالفيديو: زوجة حسن شاكوش تهدد بالإنفصال بعد صدمة على الهواء

بالفيديو: زوجة حسن شاكوش تهدد بالإنفصال بعد صدمة على الهواء

شاهد: دنيا بطمة توجّه رسالة دعم خاصة للفنان سعد لمجرد

شاهد: دنيا بطمة توجّه رسالة دعم خاصة للفنان سعد لمجرد

عربي

اتفاق أردني سوري عراقي لبناني على صيغة للتعاون في مجال الزراعة

اتفاق أردني سوري عراقي لبناني على صيغة للتعاون في مجال الزراعة

تفاصيل محادثة ولي العهد السعودي مع رئيس الوزراء العراقي

تفاصيل محادثة ولي العهد السعودي مع رئيس الوزراء العراقي

سوريا: عشرة قتلى جراء انفجار لغمين أثناء جمع الكمأة في حماة

سوريا: عشرة قتلى جراء انفجار لغمين أثناء جمع الكمأة في حماة

وفاة شاب بداء الكلب في تونس

وفاة شاب بداء الكلب في تونس