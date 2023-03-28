جامعة النجاح الوطنية.. أول جامعة فلسطينية تنظم مسابقة المناظرات العربية الدولية

رام الله - دنيا الوطننظم مجتمع مناظرات جامعة النجاح الوطنية التابع لمكتب العلاقات الدولية والشؤون الخارجية، البطولة العربية الدولية للمناظرات في الفترة من 16 - 19 مارس لعام 2023، وهي أول مسابقة للمناظرات العربية تنظمها جامعة فلسطينية.وشارك في المسابقة 20 فريقاً مختلفاً من 10 دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا بما في ذلك فلسطين، والأردن، وليبيا، واليمن، والجزائر، والكويت، وسلطنة عمان، والهند وباكستان. كما ضمت لجنة التحكيم أعضاء من 22 دولة تنوعت بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا. وتضمنت المسابقة ثلاث جولات تأهيلية، حيث طرحت موضوعات في مجال الحقوق والذكاء الاصطناعي والإعلام، وجولتي نصف نهائي ونهائي.وأقيمت البطولة العربية على نمط المناظرات الآسيوية، حيث يتضمن هيكل المناظرة التنافسي فريقين يتنافسان ضد بعضهما البعض، بواقع ثلاثة متحدثين لكل فريق. ويهدف كل فريق إلى إنشاء الموقف الأكثر إقناعاً، بعد 20 دقيقة فقط من التحضير.وتأهل لمرحلة النصف نهائيات في هذه البطولة فريق جامعة العلوم والتكنولوجيا من اليمن، وفريق الصدى من الجزائر، وفريق The dreamers من اليمن، وفريق مصراتة من ليبيا، وكان نص مقولة المناظرة "يؤمن هذا المجلس أن القرارات السياسية العظمى يجب أن يتم تقريرها من قبل برلمان وليس من قبل استفتاء شعبي". واستطاع فريقا جامعة العلوم والتكنولوجيا والصدى الوصول لمرحلة النهائي.وكانت المناظرة النهائية علنية تم بثها بشكل مباشر، وناقشت مقولة "يؤيد هذا المجلس إنشاء حركة قومية عربية جديدة". وفي ختام البطولة كان فريق الصدى الجزائري هو الفائز والحاصل على المركز الأول.وكان رئيس لجنة التحكيم في الجولة النهائية م. شهاب خضر، المدرب الرئيس لفريق مناظرات جامعة النجاح الوطنية. كما وترأس لجان التحكيم في عدة جولات الآنسة سناء أصلان، والآنسة نورا قصراوي، وهنّ خريجات جامعة النجاح ومدربي مجتمع المناظرات، حيث تتمتع كل منهم بخبرة تزيد عن 4 سنوات في هذا المجال. وترأس اللجنة القيادية الطلابية لفريق المناظرات في الجامعة كل من زينة حوراني، وفرح عطاطري، اللتان قادتا الأنشطة التجهيزية واللوجستيات والتسجيل للمسابقة بدعم من فريق من المتطوعين.وأضافت إحدى أعضاء فريق الصدى الفائز المناظِرة في البطولة هدى قاقي: "كانت هذه البطولة بمثابة لقاء أقوى الفرق الذين استمتعنا بالتناظر ضدهم، كونهم أصدقاءنا قبل أن يكونوا منافسين لنا".من الجدير بالذكر أن مجتمع مناظرات النجاح عام 2017 من خلال مكتب العلاقات الدولية والشؤون الخارجية؛ بهدف تدريب الطلبة والخريجين على مدار كل فصل دراسي على فن المناظرة مجاناً. ونظم مجتمع المناظرات أكثر من 12 بطولة دولية ووطنية للمناظرات الإنجليزية والعربية منذ تأسيسه وشارك في بعض أكثر مسابقات المناظرات الدولية شهرة باللغتين الإنجليزية والعربية، هذا وينسق ويشرف على مجتمع مناظرات النجاح السيدة علياء جيلبرت تحت إشراف مكتب العلاقات الدولية والشؤون الخارجية.