العمل بغزة تطلق المرحلة الثانية من مشروع We Start لدمج الخريجين في سوق العمل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة العامة لخدمات التشغيل في وزارة العمل بغزة، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع WE START، لدمج الخريجين في سوق العمل.وأوضحت الوزارة أن المشروع سيتم بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة المالية، ضمن الجهود الحكومية لتعزيز التوجه نحو العمل.ونوهت وزارة العمل إلى أن الهدف من المشروع رفد سوق العمل المحلي والإقليمي بالخريجين المتخصصين، وبناء قدرات الخريجين والخريجات في قطاع غزة، وزيادة فرصة حصولهم على فرص عمل دائمة عن بعد، ودمج فئات جديدة وتخصصات نوعية لم يسبق لها الدخول الى أسواق العمل عن بعد.وأفادت بأن المشروع يتضمن توفير برامج تدريب تقنية وحياتية، وتدريب العمل الحر عبر الانترنت في المجالات التالية:1. تخصص البرمجة بلغة PHP Laravel with VUE.js2. كتابة المحتوى.3. الترجمة.ونوهت الوزارة إلى أن التسجيل متاح عبر رابط مباشر على موقع وزارة العملhttps://e.services.gov.ps/.../mol_we_start2_laravel/1/create