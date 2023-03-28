شؤون فلسطينية

جماهير غفيرة تُشيّع الشهيد لولح في نابلس

جماهير غفيرة تُشيّع الشهيد لولح في نابلس
جانب من التشييع
رام الله - دنيا الوطن
شيعت جماهير غفيرة اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد عمير محمد لولح (23 عاماً)، والذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال مجزرة نابلس قبل أكثر من شهر.

وانطلق موكب التشييع بمراسم عسكرية من مستشفى النجاح، ومن ثم توجه إلى قرية زواتا بنابلس، لإلقاء عائلته نظرة الوداع الأخيرة، قبل الصلاة عليه ودفنه بمقبرة البلدة.

وكان لولح يخضع للعلاج في مستشفى النجاح منذ إصابته خلال اقتحام قوات الاحتلال نابلس وبلدتها القديمة، بتاريخ 22 شباط/ فبراير الماضي.

 واستشهد في تلك العملية الشهيدين حسام اسليم، ومحمد الجنيدي، بعد محاصرتهما في أحد المنازل، إلى جانب كوكبة من الشهداء.

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