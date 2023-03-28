التعاون الإسلامي تُدين التفجير الانتحاري بالقرب من مقر وزارة الخارجية الأفغانية

رام الله - دنيا الوطندانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات التفجير الانتحاري الذي استهدف يوم 27 آذار/مارس 2023 شارعاً في كابول يعرف بالحماية الأمنية المكثفة ويضم العديد من المباني الحكومية بما في ذلك وزارة الخارجية الأفغانية.وبحسب ما ورد من موقع الحادث، فقد ارتفع عدد قتلى الانفجار القوي، الذي يعتبر ثاني هجوم من نوعه يستهدف وزارة الخارجية الأفغانية في الأشهر القليلة الماضية، إلى عدة ضحايا وعشرات الجرحى.وعبرت الأمانة العامة عن بالغ القلق الذي لا يزال يساورها إزاء التفجيرات المتقطعة التي تستهدف المرافق الحكومية والسكان عبر أنحاء أفغانستان.وتعرب الأمانة العامة عن أخلص مواساتها وتعازيها لأسر الضحايا وترجو الشفاء العاجل لجرحى التفجير الانتحاري المذكور.