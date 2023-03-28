العدد الـ 200 من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)





رام الله - دنيا الوطنأصدر ديوان الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء العدد (200) من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية) عن شهر آذار/2023م. وأشار رئيس ديوان الجريدة الرسمية عطوفة أ. ريم ابو الرب بأن العدد تضمن سبعة أقسام تم إدراجها وفقًا للجهة التي أصدرت كل تشريع، وهي، قرارات بقانون، وقرارات رئاسية، وأنظمة ولوائح صادرة عن مجلس الوزراء، وتعليمات وزارية، وقرارات المحكمة الدستورية العليا، وأحكام قضائية، وإعلانات وأوامر تسوية.كما تم فهرسة العدد وجدولته بطريقة عملية ليسهل على المواطن الفلسطيني الوصول للمعلومة بسرعة وفعالية.يوفر الديوان النسخة الإلكترونية من العدد على الموقع الخاص به.