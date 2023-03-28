اتفاق أردني سوري عراقي لبناني على صيغة للتعاون في مجال الزراعة

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزراء زراعة الأردن وسوريا والعراق ولبنان، اتفاقهم على إيجاد صيغة للتعاون والتنسيق والتكامل في المجالات الزراعية والخدمات المرتبطة بها، لتحقيق أفضل درجات التنسيق في مجال الزراعة والغذاء بين الدول الأربعة، وإنشاء منصة يسجل فيها تبادل البيانات الإحصائية الزراعية.جاء ذلك في بيان ختامي للاجتماع الرباعي الذي عقد في دمشق، بمشاركة وفود رسمية ترأسها وزير الزراعة خالد الحنيفات، وزير الزراعة العراقي عباس جبر العلياوي، وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري محمد حسان قطنا.وأكد الوزراء على "ضرورة تشكيل مجموعة عمل من الوزارات الأربعة لخلق شراكات بين وزارات الزراعة في الدول الأربعة مع المنظمات الدولية لإقامة مشاريع إقليمية مشتركة لمواجهة التغيرات المناخية والعواصف الرملية والغبارية"، إضافةً إلى "المشاريع التي تساعد على تحقيق الأمن الغذائي وتقديم الدعم الفني ونقل التكنولوجيا ودعم المشاريع الصغيرة في المناطق الريفية لإيجاد فرص للشباب والنساء وسكان الريف".واتفق الوزراء أيضاً على "إنشاء منصة يسجل فيها تبادل البيانات الإحصائية الزراعية التي تساعد على تحديد كمية المنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي المتاحة للتداول ضمن الرزنامة الزراعية المتفق عليها"، وفق ما ذكرت قناة (المملكة) الأردنية.ويسجّل في المنصة أيضاً "التشريعات والخطط والبرامج الزراعية في الدول الأربعة، الأطر الناظمة لعملية تسجيل وتداول تجارة المبيدات والأسمدة والأدوية واللقاحات البيطرية، المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية في كل بلد، وقوائم الأجندة الزراعية بين الدول المشاركة للوصول إلى رزنامة زراعية متوافق عليها قابلة للتحديث دورياً حسب تقديرات الإنتاج واحتياجات السوق في كل منها وبما يحفظ حقوق المنتجين في كل بلد".