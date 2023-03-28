شؤون فلسطينية

تجديد تفويض لازاريني مفوضًا عامًا لـ أونروا حتى عام 2026

تجديد تفويض لازاريني مفوضًا عامًا لـ أونروا حتى عام 2026
فيليب لازاريني
رام الله - دنيا الوطن
رحب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) ، فيليب لازاريني ، بتجديد الأمين العام للأمم المتحدة ولايته ، قائلاً إنه تم "تشريفه" بهذا القرار.

ووصل "دنيا الوطن" بيان من (أونروا)، وقالت: هذه هي فترة ولاية الثانية لفيليب لازاريني التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات في (أونروا)، إحدى أكبر وكالات الأمم المتحدة في العالم. 

وقال لازاريني: "يشرفني قرار الأمين العام غوتيريش وثقته بي في وقت يشهد تحديات هائلة في المنطقة. كما أنني ممتن للدعم الذي أعربت عنه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، والدول المضيفة في المنطقة ، والجهات المانحة والشركاء."

مع بداية ولايته الثانية ، تعهد فيليب لازاريني بمواصلة العمل بلا كلل لتوفير وصول مستمر للاجئي فلسطين إلى خدمات (أونروا) وفقًا لتفويض الوكالة وتعزيز ثقة المجتمع الدولي في (أونروا). إنه ملتزم بتحسين جودة الخدمات وتحديثها ، بما في ذلك من خلال الرقمنة.

وقال المفوض العام: "إنني أتطلع إلى مواصلة العمل مع زملائي المتفانين ، ومعظمهم من لاجئي فلسطين ، حتى نتمكن من مواجهة التحديات والتغلب عليها سويا. إن حقوق لاجئي فلسطين هي محور كل جهودنا ، إلى أن يكون هناك حل عادل ودائم لمحنتهم".

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