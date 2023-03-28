صور.. الشرطة تضبط 5 قطع أسلحة نارية استخدمت بجرائم إطلاق نار بالخليل





رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة اليوم مجموعة من الأسلحة النارية التي استخدمت بجرائم إطلاق نار في عدة مناطق بمحافظة الخليل.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه واستمراراً لما تقوم به الشرطة من جهود في ضبط الحالة الأمنية والحد من قضايا إطلاق النار فقد تمكن فرع المباحث العامة ومركز شرطة يطا بشرطة المحافظة من ضبط 5 قطع أسلحة نارية مختلفة استخدمت خلال مشاجرات وجرائم إطلاق نار طالت منازل ومحال تجارية ومركبات للمواطنين.وأضافت بأنه تم القبض على خمسة أشخاص ممن عثر بحوزتهم على هذه الأسلحة والتحفظ عليهم وعلى المضبوطات لحين إحالتهم لجهة الاختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولاً.