المكسيك: عشرات القتلى والجرحى في حريق بمنشأة للمهاجرين

رام الله - دنيا الوطنلقي ما لا يقل عن 39 شخصاً حتفهم، وأصيب 29 آخرون، جراء حريق اندلع في منشأة للمهاجرين بمدينة سيوداد خواريز المكسيكية، الثلاثاء.ونقلت وسائل إعلام مكسيكية عن عامل إنقاذ، قوله: إن نحو 70 مهاجراً معظمهم فنزويليون كانوا في المركز.واندلع الحريق قبيل منتصف ليل الاثنين، وهرع عناصر الإطفاء وعشرات سيارات الإسعاف إلى المكان، وفق ما جاء على موقع (الجزيرة نت).ومدينة سيوداد خواريز المجاورة لإل باسو في تكساس الأميركية هي من المدن الحدودية التي يسعى من خلالها الكثير من المهاجرين غير القانونيين للوصول إلى الولايات المتحدة لطلب اللجوء.وبحسب أرقام المنظمة الدولية للهجرة، توفي 7661 مهاجراً أو فُقد أثرهم في طريقهم إلى الولايات المتحدة منذ عام 2014.