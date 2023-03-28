عربي

تفاصيل محادثة ولي العهد السعودي مع رئيس الوزراء العراقي

تفاصيل محادثة ولي العهد السعودي مع رئيس الوزراء العراقي
ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء العراقي، منتصف ليل الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، أنه جرى خلال الاتصال "استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها".

وأضافت أنه جرى أيضاً "بحث سبل التعاون لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي"، إضافة إلى "بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أنه جرى خلال الاتصال "التأكيد على مواصلة التعاون المتبادل، في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية، ضمن إطار مجلس التنسيق العراقي السعودي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات، وتحقيق مصالح شعبي البلدين وتطلعاتهما في المزيد من الاستقرار والتنمية".

وفي 15 آب/ أغسطس 2017، أعلن مجلس الوزراء السعودي إنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي، وتطورت العلاقات بين البلدين بشكل متسارع خلال السنوات القليلة الماضية بعد استئنافها عام 2015، والتي كانت مقطوعة منذ عام 1990 إثر الغزو العراقي للكويت.

والجدير ذكره، أن بغداد لعبت دوراً بارزاً في التوصل إلى الاتفاق الأخير بعودة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران بوساطة صينية.


أخبار ذات صلة

تفاصيل محادثة ولي العهد السعودي مع رئيس الوزراء العراقي

تفاصيل محادثة ولي العهد السعودي مع رئيس الوزراء العراقي

سوريا: عشرة قتلى جراء انفجار لغمين أثناء جمع الكمأة في حماة

سوريا: عشرة قتلى جراء انفجار لغمين أثناء جمع الكمأة في حماة

وفاة شاب بداء الكلب في تونس

وفاة شاب بداء الكلب في تونس

مقتل 20 شخصاً بحادث اصطدام حافلتين في السعودية

مقتل 20 شخصاً بحادث اصطدام حافلتين في السعودية

بعد جدل واسع.. الحكومة اللبنانية تتراجع عن تمديد التوقيت الشتوي

بعد جدل واسع.. الحكومة اللبنانية تتراجع عن تمديد التوقيت الشتوي

العراق: قرار بتعطيل الدوام اليوم بعد فيضانات وسيول عمت البلاد

العراق: قرار بتعطيل الدوام اليوم بعد فيضانات وسيول عمت البلاد

بعد محادثات وزيري الخارجية.. السعودية وإيران تتفقان على هذا الأمر

بعد محادثات وزيري الخارجية.. السعودية وإيران تتفقان على هذا الأمر

السعودية: يحق لكل شخص أداء العمرة في رمضان مرة واحدة فقط

السعودية: يحق لكل شخص أداء العمرة في رمضان مرة واحدة فقط

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

صور.. الشرطة تضبط 5 قطع أسلحة نارية استخدمت بجرائم إطلاق نار بالخليل

صور.. الشرطة تضبط 5 قطع أسلحة نارية استخدمت بجرائم إطلاق نار بالخليل

الإحصاء: 905 ملايين دولار عجز الحساب الجاري للربع الرابع 2022

الإحصاء: 905 ملايين دولار عجز الحساب الجاري للربع الرابع 2022

المستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة بالأغوار ويقطعون أشجار زيتون غرب بيت لحم

المستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة بالأغوار ويقطعون أشجار زيتون غرب بيت لحم

طالع أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

طالع أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

منصور يبعث برسائل متطابقة إلى ثلاثة أمميين بشأن انتهاكات الاحتلال

منصور يبعث برسائل متطابقة إلى ثلاثة أمميين بشأن انتهاكات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

العملات: انخفاض ملحوظ للدولار

العملات: انخفاض ملحوظ للدولار

منوعات

بملابس مقطّعة.. رامز جلال يثير الجدل في آخر ظهور له

بملابس مقطّعة.. رامز جلال يثير الجدل في آخر ظهور له

زوجة أشرف حكيمي تعلن انفصالها عنه وتعلّق: أشعر بالعار

زوجة أشرف حكيمي تعلن انفصالها عنه وتعلّق: أشعر بالعار

بالفيديو: زوجة حسن شاكوش تهدد بالإنفصال بعد صدمة على الهواء

بالفيديو: زوجة حسن شاكوش تهدد بالإنفصال بعد صدمة على الهواء

شاهد: دنيا بطمة توجّه رسالة دعم خاصة للفنان سعد لمجرد

شاهد: دنيا بطمة توجّه رسالة دعم خاصة للفنان سعد لمجرد

فنان مصري يعتذر لزوجته بسبب دور يؤديه على المسرح

فنان مصري يعتذر لزوجته بسبب دور يؤديه على المسرح

هجوم حاد على رامز جلال بعد حلقة محمد فؤاد الأخيرة

هجوم حاد على رامز جلال بعد حلقة محمد فؤاد الأخيرة

عمرو أديب يدافع عن ظهور فنانين كبار خلال إعلانات أثارت جدلاً

عمرو أديب يدافع عن ظهور فنانين كبار خلال إعلانات أثارت جدلاً

مي عمر: إصابتي بـ(كورونا) سببت لي فيروس بالكلى

مي عمر: إصابتي بـ(كورونا) سببت لي فيروس بالكلى

شيماء سيف في تصريح جريء: غيّرت اسمي الفني من قسوة أبويا

شيماء سيف في تصريح جريء: غيّرت اسمي الفني من قسوة أبويا

حسن شاكوش يكشف رسالة غامضة وصلت لزوجته بعد ساعات من الزفاف

حسن شاكوش يكشف رسالة غامضة وصلت لزوجته بعد ساعات من الزفاف

عربي

تفاصيل محادثة ولي العهد السعودي مع رئيس الوزراء العراقي

تفاصيل محادثة ولي العهد السعودي مع رئيس الوزراء العراقي

سوريا: عشرة قتلى جراء انفجار لغمين أثناء جمع الكمأة في حماة

سوريا: عشرة قتلى جراء انفجار لغمين أثناء جمع الكمأة في حماة

مقتل 20 شخصاً بحادث اصطدام حافلتين في السعودية

مقتل 20 شخصاً بحادث اصطدام حافلتين في السعودية

بعد جدل واسع.. الحكومة اللبنانية تتراجع عن تمديد التوقيت الشتوي

بعد جدل واسع.. الحكومة اللبنانية تتراجع عن تمديد التوقيت الشتوي