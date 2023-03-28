تفاصيل محادثة ولي العهد السعودي مع رئيس الوزراء العراقي







رام الله - دنيا الوطنبحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء العراقي، منتصف ليل الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).وأفادت وكالة الأنباء السعودية، أنه جرى خلال الاتصال "استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها".وأضافت أنه جرى أيضاً "بحث سبل التعاون لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي"، إضافة إلى "بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أنه جرى خلال الاتصال "التأكيد على مواصلة التعاون المتبادل، في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية، ضمن إطار مجلس التنسيق العراقي السعودي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات، وتحقيق مصالح شعبي البلدين وتطلعاتهما في المزيد من الاستقرار والتنمية".وفي 15 آب/ أغسطس 2017، أعلن مجلس الوزراء السعودي إنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي، وتطورت العلاقات بين البلدين بشكل متسارع خلال السنوات القليلة الماضية بعد استئنافها عام 2015، والتي كانت مقطوعة منذ عام 1990 إثر الغزو العراقي للكويت.والجدير ذكره، أن بغداد لعبت دوراً بارزاً في التوصل إلى الاتفاق الأخير بعودة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران بوساطة صينية.