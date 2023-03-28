دخل مرحلة الخطر الحقيقي.. الكشف عن تطورات الوضع الصحي للأسير وليد دقة





وأضاف عجوة: وليد يخضع لتخطيط قلب باستمرار، وتم وضع أنبوب اكسجين للتنفس عن طريق الأنف له، ومن المقرر أن يخضع اليوم لتصوير لمنطقة الصدر، وحتى هذه اللحظة لم يتوصل الأطباء بسبب الالتهاب الرئوي الحاد، وهناك نزول يومي في وزنه "



وجددت الهيئة دعوتها للتحرك الفوري لإنقاذ حياة الأسير القائد وليد دقة، وأن يكون هناك تدخل فوري للإفراج عنه، حتى يتم تشخيص حالته بشكل حقيقي، ونقله للعلاج اللازم والمناسب في احدى المستشفيات المؤهلة لذلك.

رام الله - دنيا الوطنحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، من خطورة الحالة الصحية للأسير وليد دقة من أراضي عام 48 المعتقل منذ (38 عاماً)، والذي تم نقله مؤخراً الى مستشفى برزلاي الإسرائيلي، بعد تعرضه لانتكاسة جديدة، حيث دخل مرحلة الخطر الحقيقي.وأوضح محامي الهيئة كريم عجوة الذي أنهى زيارته للأسير دقة، أن وليد يمر بحالة غير مستقرة ناتجة عن التهاب رئوي حاد، وأن نقله إلى المستشفى كان بسبب معاناته من دوخة وانخفاض بالهيموجلوبين، حيث أجريت له عدة فحوصات طبية في عيادة السجن، وبعد ذلك نقل الى المستشفى ومؤشر فحص الدم كان حينها 7.وقال عجوة: "أبلغني وليد أنه تم إجراء فحوصات طبية جديدة له عند نقله للمستشفى، وتم إدخال أنبوب لمنطقة الرئة لسحب السوائل ومعرفة أسباب الالتهاب الرئوي الحاد الذي يعاني منه، بالإضافة الى معاناته من آلام الظهر والرجلين، وإرهاق وهزل عند التحدث.