شؤون فلسطينية

غزة: أحكام بالسجن المؤبّد ولمدة 15 عامًا لمتهمين أُدينوا بحيازة مخدرات

غزة: أحكام بالسجن المؤبّد ولمدة 15 عامًا لمتهمين أُدينوا بحيازة مخدرات
أحكام بالسجن المؤبّد والسجن لمدة 15 عامًا بحق 3 متهمين أُدينوا بحيازة مواد مخدّرة بقصد الاتجار بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت هيئة الجنايات الكبرى بغزة، اليوم الثلاثاء، أحكام بالسجن المؤبّد والسجن لمدة 15 عامًا بحق 3 متهمين أُدينوا بحيازة مواد مخدّرة بقصد الاتّجار.

وقالت الهيئة، إنه تم الحكم على المدان (أ/ج) بالسجن المؤبد وغرامة مالية بقيمة (20.000) دينار أردني، أو الحبس سنتين بدلًا منها، والمتهمين (س/ع) و(خ/ز) بالسجن مدةَ (15) عامًا مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف، وتغريمهما بغرامة مالية قدرها (15.000) دينار أردني أو الحبس سنتين بدلًا منها؛ وذلك عمّا أدينوا به من تهم حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار أيضاً، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات وإتلاف المواد المخدرة، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.

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