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دولي

في غياب غالانت.. كنيست تصادق بالقراءة الأولى على "ميزانية الدولة"

في غياب غالانت.. كنيست تصادق بالقراءة الأولى على "ميزانية الدولة"
كنيست تصادق بالقراءة الأولى على ميزانية الدولة
رام الله - دنيا الوطن
صادقت الهيئة العامة لـ (كنيست)، بالقراءة الأولى على مشروع قانون "ميزانية الدولة" للعام الحالي 2023 والعام المقبل 2024، وذلك بأغلبية 63 صوتا لصالح الميزانية المقترحة، ومعارضة 55 على بنودها.

تجدر الإشارة الى أن وزير الجيش المقال، يؤاف غالانت، تغيب عن التصويت، بعد يوم واحد من إقالته من منصبه وزيراً للجيش، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن تصويت الوزير المتطرف بن غفير لم يكن مضمونا قبل التصويت بقليل إذ كان لا يزال يدير محادثات مع نتنياهو حول تعليق التشريعات الخاصة بالتغييرات في جهاز القضاء، ومطلبه في تشكيل ما اطلق عليه "الحرس الوطني"، وهي وحدة امنية جديدة تكون تحت أمرة وزير الأمن القومي.

وجاء في ديباجة الميزانية، أنه منذ عام 2009 ولغاية عام 2018، طرحت الحكومة على جدول أعمال (كنيست) مشاريع قوانين الميزانية لمدة عامين معا، واعتادت الحكومات السابقة على طرح مشروع الميزانية عشية بداية السنة المالية الجديدة.

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