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شؤون فلسطينية

المستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة بالأغوار ويقطعون أشجار زيتون غرب بيت لحم

المستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة بالأغوار ويقطعون أشجار زيتون غرب بيت لحم
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أقام مستوطنون مؤخراً، بؤرة استيطانية جديدة، في الجهة الشرقية من سهل البقيعة في الأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، إن مجموعة من المستوطنين قاموا قبل أكثر من أسبوع بوضع حظيرة صغيرة ومجموعة من الأبقار في منطقة "الحنو" الواقعة في الجهة الشرقية من سهل البقيعة، ثم قاموا أمس بإقامة ثلاث حظائر "بركسات" في المنطقة، وتحويلها إلى بؤرة استيطانية.

وأضاف، أن مساحة الأراضي التي من المتوقع أن تستولي عليها البؤرة بشكل كامل تقدر بحوالي 1800 دونم، علما أن هذه الأراضي مملوكة لمواطنين من بلدة طمون، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأوضح أن المستوطنين الذين أقاموا هذه البؤرة، نفذوا اعتداءات على الرعاة في وقت سابق، حيث قاموا قبل يومين بملاحقتهم والاعتداء عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة أحدهم في الرأس، جراء ضربه بالعصي.

من جهة أخرى، قطع مستوطنون، اليوم الثلاثاء، عدداً من أشجار الزيتون في أراضي قرية حوسان غرب بيت لحم.  

وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين، بأن مجموعة من مستوطني (بيتار عيليت) الجاثمة على أراضي المواطنين، قطعوا 14 شجرة زيتون مثمرة في منطقة "شِعَبْ خريان"، تعود لأحد المواطنين من عائلة سباتين.  

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