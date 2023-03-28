استطلاع للرأي: تراجع أحزاب الائتلاف الحالي برئاسة نتنياهو وتصاعد قوة أحزب المعارضة





ويحصل تحالف الجبهة/ العربية للتغيير على خمسة مقاعد، ويحصل التجمع الوطني الديمقراطي على 3.1% من أصوات الناخبين.



يأتي ذلك في ظل أغلبية إسرائيلية واسعة ترى ضرورة تعليق تشريعات الحكومة للتغييرات في جهاز القضاء.وفي استطلاع لهيئة البث الإسرائيلية قناة (كان 11)، حصل حزب (ليكود) على 25 مقعداً، بينما لديه حالياً 32 مقعدا، فيما حصلت كتلة (الصهيونية الدينية) على 11 مقعداً (14 مقعداً حالياً)، وحصل حزب (شاس) على 10 مقاعد، ويحصل حزب (يهدوت هتوراه) على سبعة مقاعد، ليكون مجمل عدد المقاعد التي يحظى بها ائتلاف نتنياهو الحالي على 53 مقعداً، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).من جهة أخرى، يحصل حزب (ييش عتيد) برئاسة يائير لبيد، على 22 مقعداً، فيما يحصل (المعسكر الرسمي)، برئاسة بيني غانتس، على 21 مقعداً، ويحصل حزب (يسرائيل بيتينو)، برئاسة أفيغدور ليبرمان على خمسة مقاعد، و(القائمة الموحدة) برئاسة منصور عباس، على ستة مقاعد، وحزب (ميرتس) على أربعة مقاعد، كما يحصل حزب (العمل) على أربعة مقاعد.وبموجب نتائج الاستطلاع تحصل أحزاب الائتلاف الحكومي السابق على 62 عضو (كنيست).