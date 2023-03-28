سوريا: عشرة قتلى جراء انفجار لغمين أثناء جمع الكمأة في حماة

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام سورية، الثلاثاء، بمقتل 10 أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح جراء انفجار لغمين من مخلفات الحرب في محيط منطقة سلمية بريف حماة الشرقي، وذلك أثناء عملية البحث عن الكمأة.وذكرت صحيفة (الوطن) السورية أن لغماً من مخلفات داعش انفجر في الأراضي التابعة لقرية المستريحة بريف سلمية الشرقي ما أدى لمقتل تسعة مواطنين وإصابة اثنين آخرين تم نقلهم إلى مشفى سلمية الوطني.وأضافت أن انفجار لغم آخر شرق مدينة سلمية أدى إلى مقتل مواطن وإصابة 10 آخرين أثناء عمليات البحث عن الكمأة.