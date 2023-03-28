بعد هدوء العاصفة.. البيت الأبيض يتأهب لدعوة نتنياهو

رام الله - دنيا الوطنتوقع السفير الأميركي في إسرائيلي، توماس نايدس، صباح اليوم الثلاثاء، أن تتم دعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لزيارة البيت الأبيض ولقاء الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي امتنع عن دعوته إثر توتر العلاقات بين الجانبين على خلفية طبيعة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.وتأتي أقوال نايدس، لإذاعة الجيش الإسرائيلي في أعقاب إعلان نتنياهو، مساء أمس، تعليق تشريعات خطة حكومته لإضعاف جهاز القضاء.ورجح نايدس أن تتم دعوة نتنياهو إلى البيت الأبيض بعد عيد الفصح اليهودي، الذي يصادف الخامس من نيسان/أبريل المقبل، ويستمر لأسبوع.وقال نايدس إن "نتنياهو زار البيت الأبيض 50 مرة، وأنا متأكد أنه سيُدعى قريبا جدا" لزيارة كهذه، "وأرجح أنه سيُدعى بعد الفصح. ولا شك أنه سيلتقي مع بايدن في البيت الأبيض، فهما أصدقاء".