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زعيم كوريا الشمالية: علينا الاستعداد لاستخدام السلاح النووي بأي زمان ومكان

زعيم كوريا الشمالية: علينا الاستعداد لاستخدام السلاح النووي بأي زمان ومكان
زعيم كوريا الشمالية يقول إن على بلاده الاستعداد لاستخدام السلاح النووي بأي زمان ومكان
رام الله - دنيا الوطن
قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الثلاثاء، إن بلاده يجب أن تكون على أتم الاستعداد لاستخدام الأسلحة النووية في أي وقت وأي مكان، مؤكداً على زيادة إنتاج المواد النووية مع تعزيز إنتاج الأسلحة النووية الفاعلة.

جاءت تصريحات جونغ أون لدى تفقده برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية بما في ذلك أسلحة نووية تكتيكية جديدة وتكنولوجيا لحمل الرؤوس النووية على الصواريخ الباليستية، كما اختبر خطط عمليات شن هجوم نووي مضاد، بحسب وكالة الأنباء الكورية.

وقالت كوريا الشمالية إن الرئيس كيم جونغ أون وجه مشروع التسليح النووي وراجع خطة عملية الهجوم المضاد والنظام.

ووفقاً لتقرير صادر عن وكالة الأنباء المركزية الكورية، أطلع معهد أبحاث الأسلحة النووية في كوريا الشمالية الزعيم كيم على الوضع الحالي للمشروع وحالة الإنتاج من أجل التعزيز الكمي للقوة النووية لبيونغ يانغ وتطوير الأسلحة النووية.

وقال جونغ أون "يجب ألا نشعر بالرضا أبداً عن العمل المتمثل في إنشاء موقف استجابة شامل لقواتنا النووية، ويجب أن نواصل الكفاح من أجل التعزيز المستمر لقواتنا النووية".

وتابع: "فقط عندما تكون القوة النووية متفوقة وقوية بشكل لا يمكن تصوره في وضع هجومي، يخافنا العدو ولا يجرؤ على المساس بسيادتنا الوطنية ونظامنا وشعبنا"، وفق ما جاء على موقع (العربية نت).

وأضاف الزعيم الكوري الشمالي "لقد سلكنا طريق امتلاك أسلحة نووية، وهو أمر شاق بالفعل"، مشدداً على أن خط تعزيز القدرات النووية يهدف إلى حماية البلاد على المدى الطويل والسلام والاستقرار الإقليميين".

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن الزعيم كيم لديه فهم مفصل للمواصفات الفنية وخصائص العمل الهيكلي للأسلحة النووية التكتيكية الجديدة.

وتكثف كوريا الشمالية الاختبارات العسكرية، وأطلقت، أمس الإثنين، صواريخ باليستية وأجرت محاكاة لهجوم نووي مضاد الأسبوع الماضي ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اللتين تتهمهما بالتدريب على غزوها عبر تدريباتهما العسكرية.

وفي تقرير منفصل، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن السلاح الجديد قام بمناورات تحت الماء "لمدة 41 ساعة و27 دقيقة متتبعاً مسار محاكاة يمتد على مدى 600 كيلومتر" قبل أن ينفجر بهدف قبالة مقاطعة هامغيونغ الشمالية في وقت مبكر الاثنين.

وأشارت تقارير إلى أن روسيا طوّرت سلاحاً مشابهاً هو طوربيد "بوسيدون" النووي المسيّر، لكن التكنولوجيا المعقدة المطلوبة لمثل هذه الأسلحة تتجاوز قدرات كوريا الشمالية، بحسب خبراء.

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