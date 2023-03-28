تصعيد خطير للصراع.. الخارجية تُعلق على تمديد أوقات اقتحامات المستوطنين للأقصى





واعتبرت الخارجية ذلك في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، امعانا في تكريس التقسيم الزماني للأقصى على طريق تقسيمة مكانيا.



وقالت الوزارة: "إنها تنظر بخطورة بالغة لهذا القرار الاستعماري التهويدي والعنصري باعتباره تصعيدا خطيرا في الأوضاع على ساحة الصراع، وانقلابا على التفاهمات بين الجانبين بشان خفض التوتر".



وحذرت الوزارة من اية تسهيلات يعطيها بن غفير للمقتحمين وتداعياتها في شهر رمضان المبارك.





وقالت: إن الحكومة الاسرائيلية تسعى لارضاء مؤيديها المتطرفين وحل ازماتها على حساب حقوق شعبنا، وفي مقدمتها ادخال تغييرات جذرية على الوضع القائم بالمسجد الاقصى والقدس ومقدساتها، وهو ما يتطلب تدخلا امريكيا عمليا وحاسما يجبر الحكومة الاسرائيلية على وقف جميع اجراءاتها احادية الجانب وغير القانونية، امتثالا للاتفاقيات الموقعة وتفاهمات العقبة وشرم الشيخ قبل فوات الاوان.



رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، ما أعلنته جماعات ما تسمى الهيكل المزعوم بشان اتفاقاتها مع شرطة الاحتلال تمديد ساعات اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك، في ظل توجيهات الوزير الفاشي بن غفير.