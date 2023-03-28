عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى





ورافق المستوطنين المقتحمين للأقصى، عضو (كنيست) السابق المتطرف أيهودا غليك.



يشار إلى أن شرطة الاحتلال نشرت عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وواصلت التضييق على دخول المصلين، كما منعت المصلين من الاعتكاف في المسجد وعرقلت دخولهم فجراً.





رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، اليوم الثلاثا،ء تحت حماية قوات الاحتلال.ونفذ المستوطنون الذين اقتحموا الأقصى جولات استفزازية وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته، واستمعوا إلى شرح حول الهيكل المزعوم.