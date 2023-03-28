شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة
قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين في جنين وأريحا
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات، طالت سبعة مواطنين في الضفة الغربية.

في أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم عقبة جبر جنوب المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد ماجد عند، من سكان مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، عند حاجز طيار نصبته على مدخل المدينة الجنوبي.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من بلدة اليامون غرب المدينة فجر اليوم  الثلاثاء، وسط اندلاع مواجهات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكرت مصادر امنية ومحلية، ان قوات الاحتلال اعتقلت علي اياد سمار، ومرهف عبد للحميد حوشية، وباسل فرج خمايسة، ورأفت اياد حوشية، بعد مداهمة بلدة اليامون واقتحام منازل ذويهم والعبث بمحتوياتهما وسط اندلاع  مواجهات.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من قرية حوسان غرب بيت لحم.

وافادت مصادر أمنية لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت اياد فؤاد حمامرة (21 عاما)، وعبد المنعم خالد شوشه (21 عاما)، وصابر ياسر شوشه، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشه.

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