الولايات المتحدة: مجلس الشيوخ يقترب من إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية في العراق





جاء ذلك بعدما صوّت أعضاؤه بأغلبية 65 مقابل 28 لإنهاء النقاش (إجراء التعطل) حول مشروع قانون يدعو إلى ذلك، ما مهد الطريق للتصويت النهائي عليه هذا الأسبوع.



بالرغم من ذلك، رجح زعيم الديمقراطيين في المجلس، تشاك شومر، أن يتم التصويت النهائي في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.





وقال شومر "سنجري عمليات تصويت أخرى على تعديلات من الجمهوريين إضافية. ينبغي على أعضاء مجلس الشيوخ بعد ذلك أن يتوقعوا التصويت على الفقرة الأخيرة من إلغاء تفويض الحرب في العراق في أقرب وقت غدًا"، وفق ما نقل موقع (العربية).



وصوت مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، بأغلبية 67 مقابل 28 على الاقتراح الخاص بالمضي قدما في مشروع القانون.





كما صوت أعضاء مجلس الشيوخ ضد سلسلة من التعديلات تقدم بها أعضاء جمهوريون أواخر الأسبوع الماضي.



ومن المقرر إجراء المزيد من عمليات التصويت في الأيام المقبلة على تعديلات بشأن عدد من البنود المتعلقة بهذا التفويض الذي أدى إلى حرب العراق.





ويتمحور عدد من هذه التعديلات على إيران ومواجهة وكلائها في المنطقة، أحد الأسباب الرئيسية لمعارضة عدد من أعضاء المجلس الجمهوريين إلغاء التفويض.



رام الله - دنيا الوطناقترب مجلس الشيوخ الأميركي، من إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية في العراق.