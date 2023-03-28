تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الجمعة



أما طقس فلسطين هذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع.



وفيما يتعلق بيوم الأربعاء يكون طقس فلسطين غائما جزئيا الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها بحدود درجتين مئويتين وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .



يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية و الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى ، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .



ويكون الجو غائما جزئيا وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ,ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .









رام الله - دنيا الوطنيكون طقس فلسطين اليوم الثلاثاء يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح اعلى من معدلها العام بقليل ، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.