فارس العرب تعتمد أسماء الطلبة المقبولين في منحة انترماس التعليمية

رام الله - دنيا الوطناعتمدت مؤسسة فارس العرب للتنمية، اليوم الاثنين، أسماء الطلبة المقبولين للاستفادة من منحة انترماس التعليمية للعام 2022-2023، الممولة من شركة انترماس للهندسة والمقاولات العالمية.ووقعت المؤسسة عقود مع الطلبة المستفيدين من المنحة والذين تم اختيارهم بعد اجتياز مراحل القبول المختلفة بدءا من مرحلة استقبال الطلبات ونهاية بمرحلة المقابلات، حيث أن حجم المنافسة بين الطلبة المتقدمين للمنحة كبير جدا، إذ تجاوز أعداد المتقدمين الـ 2000 طالب وطالبة من مختلف جامعات قطاع غزة.ورحب طارق البنا، رئيس المؤسسة بالطلبة المقبولين في المنحة، موضحا المراحل التي تم من خلالها اختيارهم، ودور اجتياز المقابلة الشخصية في قبولهم للاستفادة من المنحة.وأكد البنا على أهمية التعليم الجامعي في بناء الشباب ليكونوا قادة المستقبل، مشددا على حرص مؤسسة فارس العرب على تقديم كافة أنواع الدعم المادي والمعنوي للطلبة لإكمال دراستهم الجامعية.وتقدم الطلاب المستفيدين بالشكر الموصول لشركة انترماس للهندسة والمقاولات العالمية و مؤسسة فارس العرب على ما يقدمونه من دعم وإتاحة الفرصة لهم للتعليم في الجامعات الفلسطينية.