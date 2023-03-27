شؤون فلسطينية

وفد جامعة غزة في ضيافة وزير التسامح الإماراتي

وفد جامعة غزة في ضيافة وزير التسامح الإماراتي
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل وزير التسامح والتعايش الإماراتي نهيان مبارك آل نهيان وفد جامعة غزة المكون من الأستاذ الدكتور حسن أبو جراد رئيس الجامعة، والمهندس حسام العالول رئيس هيئة الإشراف العليا، والأستاذ سليمان أبو عاصي عضو مجلس الأمناء.

ورحب آل نهيان بوفد الجامعة معبراً عن سعادته بالزيارة التي تنم عن عمق العلاقات بين الشعبين الفلسطيني والإماراتي، موضحاً بأن دولة الامارات العربية ترحب بالأشقاء الفلسطينيين من كافة المؤسسات، وأن جامعة غزة تعتبر من الجامعات الواعدة التي تشق طريقها نحو التميز في ظل التطور الكبير للمؤسسات التعليمية في العالم.

وشكر رئيس الجامعة آل نهيان على حفاوة الاستقبال، مؤكداً على الدور الإماراتي الداعم للقضية الفلسطينية، وعلى أهمية الزيارة لتعميق العلاقات الأكاديمية بين جامعة غزة والجامعات الإماراتية، شاكراً دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها المتواصل للمؤسسات التعليمية الفلسطينية بشكل خاص وللقضية الفلسطينية بشكل عام.

وحضر اللقاء السفير السريلانكي في الإمارات أودايا إندراراتنا، ولفيف من أعضاء السلك الدبلوماسي والوجهاء وعدد من القيادات الإماراتية.

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