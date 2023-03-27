شؤون فلسطينية

50 ألف مصل يأدون العشاء والتراويح في الأقصى خامس أيام رمضان

50 ألف مصل يأدون العشاء والتراويح في الأقصى خامس أيام رمضان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدى آلاف المصلين، مساء اليوم الاثنين، صلاتي العشاء والتراويح في باحات المسجد الأقصى المبارك، في خامس أيام شهر رمضان المبارك. 

وتمكن قرابة 50 ألف مصلٍ من أداء صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات الاحتلال وعراقيله وإجراءاته في البلدة القديمة. 

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله دعنا من منطقة باب حطة بالقدس القديمة. 

وأبعدت سلطات الاحتلال اليوم الاثنين، المرابطة الفلسطينية من مدينة أم الفحم المحتلة سماح محاميد عن المسجد الأقصى المبارك مدة أسبوع قابل للتجديد.

وكانت سلطات الاحتلال سلمت المرابطة محاميد من الداخل المحتل استدعاء للتحقيق معها في مركز تحقيق القشلة الأسبوع الماضي، وأصدرت اليوم قرارا بإبعادها عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع قابل للتجديد. 

أخبار ذات صلة

وفد جامعة غزة في ضيافة وزير التسامح الإماراتي

وفد جامعة غزة في ضيافة وزير التسامح الإماراتي

50 ألف مصل يأدون العشاء والتراويح في الأقصى خامس أيام رمضان

50 ألف مصل يأدون العشاء والتراويح في الأقصى خامس أيام رمضان

وزارتا الأسرى والعدل بغزة تشاركان في اعتصام أهالي الأسرى الأسبوعي

وزارتا الأسرى والعدل بغزة تشاركان في اعتصام أهالي الأسرى الأسبوعي

تفاصيل لقاء اشتية ومدير الشؤون السياسية بالخارجية الألمانية

تفاصيل لقاء اشتية ومدير الشؤون السياسية بالخارجية الألمانية

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في قرية عصيرة القبلية

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في قرية عصيرة القبلية

طالع قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برام الله

طالع قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برام الله

إصابات في هجمات للمستوطنين بحوارة

إصابات في هجمات للمستوطنين بحوارة

مجلس القضاء الأعلى يستنكر الجريمة التي تعرض لها القاضي عماد ثابت

مجلس القضاء الأعلى يستنكر الجريمة التي تعرض لها القاضي عماد ثابت

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وفد جامعة غزة في ضيافة وزير التسامح الإماراتي

وفد جامعة غزة في ضيافة وزير التسامح الإماراتي

50 ألف مصل يأدون العشاء والتراويح في الأقصى خامس أيام رمضان

50 ألف مصل يأدون العشاء والتراويح في الأقصى خامس أيام رمضان

وزارتا الأسرى والعدل بغزة تشاركان في اعتصام أهالي الأسرى الأسبوعي

وزارتا الأسرى والعدل بغزة تشاركان في اعتصام أهالي الأسرى الأسبوعي

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في قرية عصيرة القبلية

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في قرية عصيرة القبلية

مجلس القضاء الأعلى يستنكر الجريمة التي تعرض لها القاضي عماد ثابت

مجلس القضاء الأعلى يستنكر الجريمة التي تعرض لها القاضي عماد ثابت

حسين الشيخ يلتقي القنصل البريطاني في رام الله

حسين الشيخ يلتقي القنصل البريطاني في رام الله

بمناسبة يوم الأرض.. &quot;القوى&quot; تدعو لاعتبار الخميس والجمعة يومي غضب شعبي

بمناسبة يوم الأرض.. "القوى" تدعو لاعتبار الخميس والجمعة يومي غضب شعبي

الاحتلال يعتقل مواطناً من غزة على معبر بيت حانون

الاحتلال يعتقل مواطناً من غزة على معبر بيت حانون

منوعات

فنان مصري يعتذر لزوجته بسبب دور يؤديه على المسرح

فنان مصري يعتذر لزوجته بسبب دور يؤديه على المسرح

هجوم حاد على رامز جلال بعد حلقة محمد فؤاد الأخيرة

هجوم حاد على رامز جلال بعد حلقة محمد فؤاد الأخيرة

عمرو أديب يدافع عن ظهور فنانين كبار خلال إعلانات أثارت جدلاً

عمرو أديب يدافع عن ظهور فنانين كبار خلال إعلانات أثارت جدلاً

مي عمر: إصابت بـ(كورونا) سببت لي فيروس بالكلى

مي عمر: إصابت بـ(كورونا) سببت لي فيروس بالكلى

شيماء سيف في تصريح جريء: غيّرت اسمي الفني من قسوة أبويا

شيماء سيف في تصريح جريء: غيّرت اسمي الفني من قسوة أبويا

حسن شاكوش يكشف رسالة غامضة وصلت لزوجته بعد ساعات من الزفاف

حسن شاكوش يكشف رسالة غامضة وصلت لزوجته بعد ساعات من الزفاف

إلزام شيرين عبد الوهاب بدفع خمسة ملايين لشركة روتانا

إلزام شيرين عبد الوهاب بدفع خمسة ملايين لشركة روتانا

الفنانة سارة نخلة تهاجم إعلامية شهيرة: تقيلة دم والكاريزما زيرو

الفنانة سارة نخلة تهاجم إعلامية شهيرة: تقيلة دم والكاريزما زيرو

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين الطحان

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين الطحان

طليق منة عرفة يتصدر الترند في تصريحات صادمة

طليق منة عرفة يتصدر الترند في تصريحات صادمة

عربي

مقتل 20 شخصاً بحادث اصطدام حافلتين في السعودية

مقتل 20 شخصاً بحادث اصطدام حافلتين في السعودية

بعد جدل واسع.. الحكومة اللبنانية تتراجع عن تمديد التوقيت الشتوي

بعد جدل واسع.. الحكومة اللبنانية تتراجع عن تمديد التوقيت الشتوي

العراق: قرار بتعطيل الدوام اليوم بعد فيضانات وسيول عمت البلاد

العراق: قرار بتعطيل الدوام اليوم بعد فيضانات وسيول عمت البلاد

السعودية: يحق لكل شخص أداء العمرة في رمضان مرة واحدة فقط

السعودية: يحق لكل شخص أداء العمرة في رمضان مرة واحدة فقط