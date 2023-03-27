50 ألف مصل يأدون العشاء والتراويح في الأقصى خامس أيام رمضان

رام الله - دنيا الوطنأدى آلاف المصلين، مساء اليوم الاثنين، صلاتي العشاء والتراويح في باحات المسجد الأقصى المبارك، في خامس أيام شهر رمضان المبارك.وتمكن قرابة 50 ألف مصلٍ من أداء صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات الاحتلال وعراقيله وإجراءاته في البلدة القديمة.واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله دعنا من منطقة باب حطة بالقدس القديمة.وأبعدت سلطات الاحتلال اليوم الاثنين، المرابطة الفلسطينية من مدينة أم الفحم المحتلة سماح محاميد عن المسجد الأقصى المبارك مدة أسبوع قابل للتجديد.وكانت سلطات الاحتلال سلمت المرابطة محاميد من الداخل المحتل استدعاء للتحقيق معها في مركز تحقيق القشلة الأسبوع الماضي، وأصدرت اليوم قرارا بإبعادها عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع قابل للتجديد.