دولي

مسلم مهاجر.. حمزة يوسف رئيساً للوزراء في إسكتلندا

مسلم مهاجر.. حمزة يوسف رئيساً للوزراء في إسكتلندا
حمزة يوسف
رام الله - دنيا الوطن
انتخب الحزب الوطني الإسكتلندي الحاكم حمزة يوسف زعيما جديدا له، ليكتب التاريخ كأول زعيم مسلم يقود هذا البلد الغربي، وليكون رئيساً للوزراء.

ومن المقرر أن يصبح يوسف البالغ من العمر (37 عاما) والابن لأبوين مهاجرين من جنوب آسيا أول شخص مهاجر يشغل منصب الوزير الأول في اسكتلندا.

 بهذا الفوز، يكون حمزة  يوسف عند إعلان تنصيبه رئيسا للوزراء، قد دخل التاريخ السياسي في الغرب، كأول مسلم يتقلد منصب رئيس الوزراء في بلد غربي.

وتغلب يوسف الذي يشغل حاليا منصب وزير الصحة في اسكتلندا، على مشرعين اسكتلنديين آخرين في منافسة على منصب الوزير الأول بدلا من نيكولا سترغن التي استقالت بشكل غير متوقع الشهر الماضي.

 ويواجه يوسف تحديا متمثلا في توحيد الحزب الوطني الاسكتلندي، وإعادة تنشيط حملته من أجل استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة.

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