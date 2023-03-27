شؤون فلسطينية

وزارتا الأسرى والعدل بغزة تشاركان في اعتصام أهالي الأسرى الأسبوعي

وزارتا الأسرى والعدل بغزة تشاركان في اعتصام أهالي الأسرى الأسبوعي
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
شارك بهاء الدين المدهون وكيل وزارة الأسرى والمحررين، وأحمد الحته وكيل وزارة العدل أهالي الأسرى خلال اعتصامهم الأسبوعي صباح اليوم الإثنين، بمقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة.

وهنأ المدهون والحتة أهالي الأسرى بقدوم شهر رمضان المبارك، مؤكدين أن حالة من الألم يعيشها الأسرى المحرومون نتيجة البعد والحرمان، تزداد وتيرتها مع دخول الشهر الفضيل، حيث يفتقد الأسير عائلته وأهله وأحبابه، مع استمرار الاحتلال في التضييق على الأسرى وعدم السماح لهم بممارسة الشعائر الدينية خلال الشهر الفضيل.

وأكد الحتة خلال كلمته في الوقفة التضامنية عن تضامن ودعم وزارته مع الأسرى داخل سجون الاحتلال وذويهم، مشيرا أن معركة الأسرى الأخيرة وانتصارهم دليل على إصرارهم على المواجهة، وقدرتهم على الصمود في وجه مخططات الاحتلال التي تهدف للتضييق عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم.

وطالب الحتة، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية أن تقف وقفة جادة من أجل الإفراج عن كافة الأسرى وخاصة الأسرى المرضي منهم، والنظر إلى حالة الأسير وليد دقة الذي يعاني من سرطان تلف النخاع وتدهور وضعه الصحي  بعد أن تعرض لإهمال طبي ممنهج ومتعمد.

أخبار ذات صلة

تفاصيل لقاء اشتية ومدير الشؤون السياسية بالخارجية الألمانية

تفاصيل لقاء اشتية ومدير الشؤون السياسية بالخارجية الألمانية

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في قرية عصيرة القبلية

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في قرية عصيرة القبلية

طالع قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برام الله

طالع قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برام الله

إصابات في هجمات للمستوطنين بحوارة

إصابات في هجمات للمستوطنين بحوارة

مجلس القضاء الأعلى يستنكر الجريمة التي تعرض لها القاضي عماد ثابت

مجلس القضاء الأعلى يستنكر الجريمة التي تعرض لها القاضي عماد ثابت

حسين الشيخ يلتقي القنصل البريطاني في رام الله

حسين الشيخ يلتقي القنصل البريطاني في رام الله

بمناسبة يوم الأرض.. &quot;القوى&quot; تدعو لاعتبار الخميس والجمعة يومي غضب شعبي

بمناسبة يوم الأرض.. "القوى" تدعو لاعتبار الخميس والجمعة يومي غضب شعبي

الاحتلال يعتقل مواطناً من غزة على معبر بيت حانون

الاحتلال يعتقل مواطناً من غزة على معبر بيت حانون

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزارتا الأسرى والعدل بغزة تشاركان في اعتصام أهالي الأسرى الأسبوعي

وزارتا الأسرى والعدل بغزة تشاركان في اعتصام أهالي الأسرى الأسبوعي

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في قرية عصيرة القبلية

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في قرية عصيرة القبلية

مجلس القضاء الأعلى يستنكر الجريمة التي تعرض لها القاضي عماد ثابت

مجلس القضاء الأعلى يستنكر الجريمة التي تعرض لها القاضي عماد ثابت

حسين الشيخ يلتقي القنصل البريطاني في رام الله

حسين الشيخ يلتقي القنصل البريطاني في رام الله

بمناسبة يوم الأرض.. &quot;القوى&quot; تدعو لاعتبار الخميس والجمعة يومي غضب شعبي

بمناسبة يوم الأرض.. "القوى" تدعو لاعتبار الخميس والجمعة يومي غضب شعبي

الاحتلال يعتقل مواطناً من غزة على معبر بيت حانون

الاحتلال يعتقل مواطناً من غزة على معبر بيت حانون

تفاصيل لقاء جبريل الرجوب مع القنصل التركي في رام الله

تفاصيل لقاء جبريل الرجوب مع القنصل التركي في رام الله

هيئة الأسرى تسرد تفاصيل الاعتداء الهمجي على الشاب الأطرش أثناء الاعتقال وفي زنازين التحقيق

هيئة الأسرى تسرد تفاصيل الاعتداء الهمجي على الشاب الأطرش أثناء الاعتقال وفي زنازين التحقيق

منوعات

فنان مصري يعتذر لزوجته بسبب دور يؤديه على المسرح

فنان مصري يعتذر لزوجته بسبب دور يؤديه على المسرح

هجوم حاد على رامز جلال بعد حلقة محمد فؤاد الأخيرة

هجوم حاد على رامز جلال بعد حلقة محمد فؤاد الأخيرة

عمرو أديب يدافع عن ظهور فنانين كبار خلال إعلانات أثارت جدلاً

عمرو أديب يدافع عن ظهور فنانين كبار خلال إعلانات أثارت جدلاً

مي عمر: إصابت بـ(كورونا) سببت لي فيروس بالكلى

مي عمر: إصابت بـ(كورونا) سببت لي فيروس بالكلى

شيماء سيف في تصريح جريء: غيّرت اسمي الفني من قسوة أبويا

شيماء سيف في تصريح جريء: غيّرت اسمي الفني من قسوة أبويا

حسن شاكوش يكشف رسالة غامضة وصلت لزوجته بعد ساعات من الزفاف

حسن شاكوش يكشف رسالة غامضة وصلت لزوجته بعد ساعات من الزفاف

إلزام شيرين عبد الوهاب بدفع خمسة ملايين لشركة روتانا

إلزام شيرين عبد الوهاب بدفع خمسة ملايين لشركة روتانا

الفنانة سارة نخلة تهاجم إعلامية شهيرة: تقيلة دم والكاريزما زيرو

الفنانة سارة نخلة تهاجم إعلامية شهيرة: تقيلة دم والكاريزما زيرو

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين الطحان

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين الطحان

طليق منة عرفة يتصدر الترند في تصريحات صادمة

طليق منة عرفة يتصدر الترند في تصريحات صادمة

عربي

بعد جدل واسع.. الحكومة اللبنانية تتراجع عن تمديد التوقيت الشتوي

بعد جدل واسع.. الحكومة اللبنانية تتراجع عن تمديد التوقيت الشتوي

العراق: قرار بتعطيل الدوام اليوم بعد فيضانات وسيول عمت البلاد

العراق: قرار بتعطيل الدوام اليوم بعد فيضانات وسيول عمت البلاد

السعودية: يحق لكل شخص أداء العمرة في رمضان مرة واحدة فقط

السعودية: يحق لكل شخص أداء العمرة في رمضان مرة واحدة فقط

رئيس البرلمان العربي يستنكر إحراق نسخة من القرأن بالدنمارك

رئيس البرلمان العربي يستنكر إحراق نسخة من القرأن بالدنمارك