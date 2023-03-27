مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في قرية عصيرة القبلية

رام الله - دنيا الوطنهاجم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، منازل المواطنين، في قرية عصيرة القبلية، جنوب نابلس.وأفاد رئيس المجلس القروي حافظ صالح، لـلوكالة الرسمية، بأن مستوطنين من مستوطنة "يتسهار"، هاجموا منازل المواطنين الواقعة في المنطقة الجنوبية من القرية، ما أدى لتضرر منزلين.وأضاف أن قوات الاحتلال، التي وفرت الحماية للمستوطنين، أطلقت الرصاص والغاز السام المسيل للدموع صوب المنازل، وحاصرت منزل المواطن محمد أحمد صالح قبل أن تعتقل نجله.