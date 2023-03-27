دولي

نتنياهو يقرر تجميد خطة تعديل التشريعات القضائية

نتنياهو يقرر تجميد خطة تعديل التشريعات القضائية
نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، تجميد وتأجيل خطة تشريعات إضعاف جهاز القضاء لفترة محدودة، في محاولة للتوصل إلى تسوية مع المعارضة.

وقال نتنياهو خلال خطاب له، إنه قرر إرجاء التصويت في قراءتين ثانية وثالثة على مشروع قانون يحكم سيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاء "خلال الدورة الحالية لكنيست التي تنتهي في الثاني من نيسان/ أبريل المقبل.

وطالب نتنياهو قادة الجيش الإسرائيلي بالتصدي للعصيان وليس احتوائه، بل إيقافه والتصرف بحزم، مردفا: "هناك أقلية متطرفة مستعدة لتمزيق الدولة، يستخدمون العنف ويهددون بإلحاق الأذى بالمسؤولين المنتخبين ويحرضون على حرب أهلية".

أخبار ذات صلة

مقتل 3 أطفال في إطلاق نار على مدرسة بأميركا

مقتل 3 أطفال في إطلاق نار على مدرسة بأميركا

نتنياهو يقرر تجميد خطة تعديل التشريعات القضائية

نتنياهو يقرر تجميد خطة تعديل التشريعات القضائية

نتنياهو وبن غفير يتفقان على تأجيل التعديلات القضائية مقابل إقامة &quot;الحرس الوطني&quot;

نتنياهو وبن غفير يتفقان على تأجيل التعديلات القضائية مقابل إقامة "الحرس الوطني"

نتنياهو يشترط على وزير الجيش هذا الأمر للتراجع عن قرار إقالته

نتنياهو يشترط على وزير الجيش هذا الأمر للتراجع عن قرار إقالته

نتنياهو يرجئ خطابه بشأن التشريعات القضائية إلى أجل غير مسمى

نتنياهو يرجئ خطابه بشأن التشريعات القضائية إلى أجل غير مسمى

بماذا اشترط غالانت على نتنياهو للبقاء في منصبه؟

بماذا اشترط غالانت على نتنياهو للبقاء في منصبه؟

وزير جيش الاحتلال يكشف سبب إقالته من الحكومة

وزير جيش الاحتلال يكشف سبب إقالته من الحكومة

انتهاء اجتماع قادة الائتلاف الحاكم.. ونتنياهو مصمم على وقف التعديلات القضائية

انتهاء اجتماع قادة الائتلاف الحاكم.. ونتنياهو مصمم على وقف التعديلات القضائية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطناً من غزة على معبر بيت حانون

الاحتلال يعتقل مواطناً من غزة على معبر بيت حانون

تفاصيل لقاء جبريل الرجوب مع القنصل التركي في رام الله

تفاصيل لقاء جبريل الرجوب مع القنصل التركي في رام الله

هيئة الأسرى تسرد تفاصيل الاعتداء الهمجي على الشاب الأطرش أثناء الاعتقال وفي زنازين التحقيق

هيئة الأسرى تسرد تفاصيل الاعتداء الهمجي على الشاب الأطرش أثناء الاعتقال وفي زنازين التحقيق

التشريعي بغزة يُقر قانون الموازنة العامة لسنة 2023

التشريعي بغزة يُقر قانون الموازنة العامة لسنة 2023

الاحتلال يفرج عن الأسير أنس عدنان حمارشة بعد 17 شهرًا من الاعتقال

الاحتلال يفرج عن الأسير أنس عدنان حمارشة بعد 17 شهرًا من الاعتقال

أبو سنينة يُطلع القنصل الإيطالي على أوضاع مدينة الخليل

أبو سنينة يُطلع القنصل الإيطالي على أوضاع مدينة الخليل

لجنة التربية بالتشريعي تناقش تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية وتقر جلسات استماع لمسؤوليين حكوميين

لجنة التربية بالتشريعي تناقش تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية وتقر جلسات استماع لمسؤوليين حكوميين

تيسير خالد: نتنياهو عالق بين إصلاح القضاء وبرنامج ائتلافه الحكومي

تيسير خالد: نتنياهو عالق بين إصلاح القضاء وبرنامج ائتلافه الحكومي

منوعات

فنان مصري يعتذر لزوجته بسبب دور يؤديه على المسرح

فنان مصري يعتذر لزوجته بسبب دور يؤديه على المسرح

هجوم حاد على رامز جلال بعد حلقة محمد فؤاد الأخيرة

هجوم حاد على رامز جلال بعد حلقة محمد فؤاد الأخيرة

عمرو أديب يدافع عن ظهور فنانين كبار خلال إعلانات أثارت جدلاً

عمرو أديب يدافع عن ظهور فنانين كبار خلال إعلانات أثارت جدلاً

مي عمر: إصابت بـ(كورونا) سببت لي فيروس بالكلى

مي عمر: إصابت بـ(كورونا) سببت لي فيروس بالكلى

شيماء سيف في تصريح جريء: غيّرت اسمي الفني من قسوة أبويا

شيماء سيف في تصريح جريء: غيّرت اسمي الفني من قسوة أبويا

حسن شاكوش يكشف رسالة غامضة وصلت لزوجته بعد ساعات من الزفاف

حسن شاكوش يكشف رسالة غامضة وصلت لزوجته بعد ساعات من الزفاف

إلزام شيرين عبد الوهاب بدفع خمسة ملايين لشركة روتانا

إلزام شيرين عبد الوهاب بدفع خمسة ملايين لشركة روتانا

الفنانة سارة نخلة تهاجم إعلامية شهيرة: تقيلة دم والكاريزما زيرو

الفنانة سارة نخلة تهاجم إعلامية شهيرة: تقيلة دم والكاريزما زيرو

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين الطحان

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين الطحان

طليق منة عرفة يتصدر الترند في تصريحات صادمة

طليق منة عرفة يتصدر الترند في تصريحات صادمة

عربي

بعد جدل واسع.. الحكومة اللبنانية تتراجع عن تمديد التوقيت الشتوي

بعد جدل واسع.. الحكومة اللبنانية تتراجع عن تمديد التوقيت الشتوي

العراق: قرار بتعطيل الدوام اليوم بعد فيضانات وسيول عمت البلاد

العراق: قرار بتعطيل الدوام اليوم بعد فيضانات وسيول عمت البلاد

السعودية: يحق لكل شخص أداء العمرة في رمضان مرة واحدة فقط

السعودية: يحق لكل شخص أداء العمرة في رمضان مرة واحدة فقط

رئيس البرلمان العربي يستنكر إحراق نسخة من القرأن بالدنمارك

رئيس البرلمان العربي يستنكر إحراق نسخة من القرأن بالدنمارك