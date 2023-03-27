نتنياهو يقرر تجميد خطة تعديل التشريعات القضائية

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، تجميد وتأجيل خطة تشريعات إضعاف جهاز القضاء لفترة محدودة، في محاولة للتوصل إلى تسوية مع المعارضة.وقال نتنياهو خلال خطاب له، إنه قرر إرجاء التصويت في قراءتين ثانية وثالثة على مشروع قانون يحكم سيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاء "خلال الدورة الحالية لكنيست التي تنتهي في الثاني من نيسان/ أبريل المقبل.وطالب نتنياهو قادة الجيش الإسرائيلي بالتصدي للعصيان وليس احتوائه، بل إيقافه والتصرف بحزم، مردفا: "هناك أقلية متطرفة مستعدة لتمزيق الدولة، يستخدمون العنف ويهددون بإلحاق الأذى بالمسؤولين المنتخبين ويحرضون على حرب أهلية".