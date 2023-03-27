شؤون فلسطينية

إصابات في هجمات للمستوطنين بحوارة

إصابات في هجمات للمستوطنين بحوارة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مساء اليوم الاثنين، خمسة مواطنين بالاختناق بالغاز، جراء اعتداء المستوطنين عليهم بغاز الفلفل في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأفادت إدارة الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، بأن خمسة مواطنين أصيبوا جراء الاعتداء، وجرى نقلهم لمركز طوارئ ابن سينا في البلدة.

وأوضحت أن المستوطنين اعتدوا على سيارة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني اثناء إسعاف المصابين في حوارة، ما أدى إلى تحطم زجاجها الأمامي والجانبي.

وأشارت إلى أن المستوطنين منعوا سيارة إسعاف الهلال الأحمر من التوجه إلى حوارة على دوار سلمان الفارسي وحاولوا الاعتداء على الطاقم.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين الأهالي وجيش الاحتلال خلال التصدي لهجوم المستوطنين وسط البلدة.

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